В Тамбове «Лада» влетела в каток для укладки асфальта. Погибли четверо

Молодой человек влетел в асфальтоукладочный каток под утро 22 сентября в центре Тамбова. В легковом автомобиле было пять человек, четверо из которых погибли на месте.

Об аварии сообщает региональное управление МВД. На перекрестке Пролетарской и Мичуринской улиц примерно в четыре часа утра 21-летний водитель влетел в станок для укладки асфальта. В полиции уточняют, что участок дороги был освещен, на трассе стояли предупреждающие о работах знаки. Машина помята со всех сторон. Четверо в «Ладе» погибли на месте, одного пассажира увезли в больницу в тяжелом состоянии.