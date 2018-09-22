Россия может отказаться строить станцию на орбите Луны вместе с США

Для строительства орбитальной станции около Луны Россия может предложить свой собственный проект, отказавшись от сотрудничества с NASA. Об этом 22 сентября в ходе своего выступления на конференции в подмосковном Королеве заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет РБК.

Он пояснил, что Россия не может позволить себе участвовать в таком масштабном проекте на вторых ролях. Например, NASA предложило при строительстве отсека для выхода в открытый космос использовать американские технические стандарты.

В случае отказа от сотрудничества с США, в качестве альтернативы глава Роскосмоса предположил, что космическое строительство может вестись совместно со странами БРИКС, либо самостоятельно. Этот вопрос Рогозин намерен обсудить с главой NASA Джимом Брандейстайном на встрече в Байконуре, которая пройдет 11 октября.

В сентябре 2017 года Роскосмос и NASA договорились об участии России в работе над проектом окололунной станции: предполагается, что в 2024 году к LOP присоединят российский шлюзовый модуль. Однако российская сторона до сих пор не утвердила ни одной госпрограммы, которая подтвердила бы участие в проекте на уровне внутренних документов.