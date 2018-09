На военном параде в Иране убиты 10 человек, в том числе один журналист. Стрельбу назвали терактом

Больше двадцати человек пострадали и 10 были убиты после стрельбы по толпе на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана утром 22 сентября.

Глава внешнеполитического ведомства страны Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter, что стреляли по иранцам террористы, нанятые, обученные и вооруженные «иностранным режимом». Ответственны за подобное, по мнению главы МИД, региональные спонсоры терроризма и «их американские покровители».

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9

— Javad Zarif (@JZarif) 22 сентября 2018 г.