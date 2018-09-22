В городе усиливается ветер, он принесет дождь и покончит с теплой погодой

Сильный ветер нарушит спокойствие в Петербурге 22 сентября. Об этом предупреждает городское МЧС.

По данным ведомства, сегодня в прибрежных районах и на высоте 25 метров ожидается усиление порывов южного и юго-западного ветра до 12 – 15 м/с. По прогнозам синоптиков, температура воздуха не поднимется выше 18 градусов, в городе возможен дождь.

Уже завтра, в воскресенье 23 сентября, в Северной столице до +14, это день осеннего равноденствия. Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и переместится из северного полушария в южное. На всей планете продолжительность светового дня будет практически равной продолжительности ночи.