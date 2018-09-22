В Петербурге в четвертый раз отмечают День без автомобиля. Старт дала колонна велосипедистов

Заездом велосипедистов из парка 300-летия на Крестовский остров в Петербурге 22 сентября стартовал День без автомобиля. Северная столица примкнула к всемирной акции в четвертый раз. «Фонтанка» подсчитала, сколько времени и денег необходимо для передвижения по городу без машины.

Как рассказали нашему изданию в комитете по транспорту Смольного, который организовывает акцию, основной праздник проходит в Приморском парке Победы на Крестовском острове с 11 часов утра. Горожанам покажут экстрим-шоу велосипедистов, скейтеров и прочих любителей альтернативного автомобилям способа передвижения. Уроки катания на роликах будут бесплатными.

Обзор стоимости и средней скорости подходящих для городской среды транспортных средств можно посмотреть на канале Brain Craked на YouTube.

Параллельно в городе продолжается акция «Припаркуйся на перехвате». Всю неделю тем, кто отказался от личного транспорта в пользу общественного, делали подарки, в том числе сертификаты на пользование каршеринговыми автомобилями. Как рассказали «Фонтанке» в Центре управления парковками, по данным на вечер пятницы перехватывающими парковками за время акции воспользовались больше трех тысяч водителей.

Идею проведения Дня без автомобилей по всему миру с 1995 года поддерживает неформальное общество World Car Free Days. Россия присоединилась к акции в 2008 году, город на Неве — в 2014.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в Петербурге на 5,3 миллиона населения приходится более 1,7 миллиона легковых автомобилей.

Накануне Северная столица в тринадцатый раз приняла участие в акции «На работу на велосипеде». В этот раз к работающим впервые присоединились студенты и школьники. Образовательные учреждения поощряли тех, кто на учебу приехал на двухколесном транспорте.