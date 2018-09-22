Полиция нашла одну из двух дерзких налетчиц на аптеку в Выборгском районе. К разбою ее подтолкнул голод

Налетчицу в маске на аптеку «Первая помощь» задержала полиция в Выборгском районе Петербурга через четыре дня после преступления. Ее соратница еще в бегах.

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, накануне правоохранители задержали 31-летнюю горожанку. Даму изобличили в вооруженном походе в аптеку на проспекте Просвещения, 35, о котором ранее писала «Фонтанка». Дама оказалась безработной, прокормить себя пыталась с помощью вооруженного разбоя. Проживает она по соседству с местом преступления.

Визит в «Первую помощь» 17 сентября совершили две девушки, одна из которых прикрыла лицо трикотажной маской. Фамилию напарницы задержанная пока не назвала. Налётчицы забрали из кассы 6700 рублей и скрылись. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Как сообщили в ГУ МВД, подозреваемая задержана на двое суток.