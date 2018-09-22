Россиянке Бутиной в тюрьме разрешили общаться с людьми и гулять, ее перевели на общий режим содержания
Усилиями российского МИДа 35-дневное пребывание в одиночной камере для Марии Бутиной закончилось переводом на общий режим содержания в тюрьме Александрии.
Об этом 22 сентября сообщает в Facebook посольство России в США. Бутиной разрешили прогулки, пользоваться спортзалом и общение с другими арестованными. «Таким образом, закончился 35-дневный период т.н. «административной сегрегации» (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам», – пишет посольство.
Подозреваемую в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного иноагента Бутину перевели в одиночную камеру 19 августа.
Ранее судья раскритиковала действия прокуратуры, которая признала, что первоначальная трактовка смс-переписки Бутиной была неправильной и секс за должности россиянка не предлагала.
Справка:
29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.