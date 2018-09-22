Спасатели прервали пьяный заплыв по Неве. Стартовала девушка с Дворцового моста

Бултыхающуюся в воде девушку заметили любители ночных прогулок в центре Петербурга 22 сентября. В воду ее подтолкнуло выпитое.

Как рассказали горожане в социальных сетях, в три часа ночи дама оказалась на Дворцовом мосту. Её мысли спутал алкоголь и она спрыгнула с переправы в Неву. На место вызвали спасателей, которые помогли ночной пловчихе удачно финишировать.

В пресс-службе городского МЧС «Фонтанке» подтвердили информацию о происшествии и отметили, что 26-летнюю девушку благополучно вернули на берег. Несмотря на бабье лето в Петербурге, температура уже не располагает к длительным водным процедурам. Заплыв для купальщицы закончился переохлаждением.