Украинский МИД заявил о «тайном» и давно готовом плане западных стран по Донбассу

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о проекте резолюции Совбеза ООН, который предполагает ввод миротворческих сил, разоружение и международную администрацию на территории Донбасса.

О «давно готовом» плане Климкин заявил в эфире радио «Новое время». По его словам, проект разработан Украиной совместно с западными странами, он состоит из трех пунктов. В первую очередь в Донбасс должны быть введены миротворческие силы, которые будут находиться именно в зоне конфликтов на территории ЛНР и ДНР, а не «сидеть вдоль линии соприкосновения».

Второй пункт плана предполагает наличие полицейских сил, которые будут заниматься разоружением населения и отвечать за безопасность. В третьих, проект предполагает международную администрацию в Донбассе, которая заменит действующие властные структуры.

По словам Климкина, проект не выносится на рассмотрение Совбеза ООН, чтобы не позволить России «сделать компромисс».

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) подсчитало, что в Донбассе с 2014 года погибло более трех тысяч мирных жителей, из них 144 ребенка. Миссия ОБСЕ только за июль зафиксировала около 15 тыс. нарушений режима прекращения огня обеими сторонами конфликта.