В Ольгино открылся Центр паллиативной помощи после ремонта

В поселке Ольгино 22 сентября после ремонта открылся Центр паллиативной помощи. Он предназначен для временного проживания тяжелобольных детей и их близких, которые приезжают в Петербург на лечение из других городов России.

Центр заработал в 2011 году на базе Санкт-Петербургского Детского хосписа. Спустя несколько лет эксплуатации зданию потребовался ремонт. В течение двух месяцев здесь были проведены косметические работы и замена сантехники. Также благоустроен земельный участок, переданный паллиативному центру правительством Петербурга. Теперь на прилегающей территории появилась своя зона активного отдыха.

Ремонт сделали в кратчайшие сроки, ведь для многих приезжих это – единственное место, где они могут остановиться на период лечения.

«Санкт-Петербургский Детский хоспис предложил пример решения актуальной проблемы – социальной передышки для родителей детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Где остановиться родителям пока ребёнок проходит очередной курс химиотерапии? У кого получить поддержку? Родители переживают эмоционально трудные времена, у них нет возможности разместиться в гостинице. В клиниках нет условий для проживания родителей вместе с детьми. Социальная передышка очень важна. В Санкт-Петербургском Детском хосписе родители могут набраться сил, получить хорошее питание, духовную и психологическую поддержку. Наш опыт может послужить примером для подражания в других регионах», – сказали в хосписе.