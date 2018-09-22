Во время военного парада в Иране произошел теракт, несколько человек убиты

Стрельбу по участникам парада открыли неизвестные в иранском городе Ахваз на юге страны утром 22 сентября. Пострадали не менее 20 человек, есть убитые.

Об этом сообщает телеканал Press TV. Стрельбу террористы открыли, находясь в парке неподалеку от колонны людей, во время военного парада в честь Дня начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Число убитых не уточняется. Несколько боевиков, 4 или 5 человек, были уничтожены.

Местные СМИ предполагают, что стрелявшие были террористами-такфиритами, так иранцы называют членов запрещенной в России организации «Исламское государство».

Военные парады 22 сентября проходят по всему Ирану.