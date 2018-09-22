Шанс на здоровую жизнь для Владика

Пятилетнему Владику требуется длительное, многоэтапное лечение: помимо атрезии пищевода у него обнаружили опухоль лёгкого. В родном городе врачи ничего не смогли сделать, и родители обратились к петербургским медикам. Но квот на лечение уже нет, к тому же, мальчик не имеет регистрации в Петербурге. А это значит, что лечение для него - платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Владик Болотов, 5 лет.

Атрезия пищевода, киста правого легкого.

Требуется многоэтапное хирургическое лечение. Не хватает 158 757 руб.

«Сын родился с тяжелым пороком развития – пищевод и желудок у него не были соединены друг с другом. Малыш не мог есть. В первый месяц жизни Владик перенес две операции – врачи создали искусственный вход в желудок через брюшную полость, а для отведения слюны сделали отверстие в области шеи. Сын получал питание через трубочку, понемногу начал набирать вес. Врачи готовили ребенка к следующей операции – пластике пищевода. Однако Владик постоянно болел: простуда сменялась бронхитом, бронхит – простудой, из-за этого хирургическое лечение постоянно откладывали.

А недавно у сына выявили доброкачественную опухоль правого легкого. Ее нужно срочно удалять. Но в больнице Ростова-на-Дону, где Владик наблюдается с рождения, в дальнейшем лечении нам отказали. Тогда я обратилась за помощью в Детскую городскую больницу (ДГБ) № 1 в Санкт-Петербурге, в которой имеется большой опыт лечения сложных заболеваний. Петербургские хирурги готовы помочь Владику. Сначала удалят кисту легкого, а следующим этапом проведут реконструктивную операцию – соединят желудок с пищеводом. Но госквот в городской больнице уже нет; так как сын прописан в Ростовской области, лечение для нас будет платным. Пожалуйста, помогите! В семье двое детей, живем на маленькую зарплату мужа, он работает слесарем. Такую сумму нам не собрать». Оксана Болотова, г. Азов, Ростовская область.

Заместитель главного врача по хирургии ДГБ № 1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«Владику показано дополнительное обследование и многоэтапное хирургическое лечение. Сначала мы постараемся щадящим способом (под контролем рентгена через прокол в грудной клетке) удалить кисту легкого. Затем проведем загрудинную пластику пищевода кишечным трансплантатом. В дальнейшем сможем закрыть стомы, и ребенок начнет принимать пищу естественным путем».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".