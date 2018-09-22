Руссо туристо. Почему кто-то мог принять Петрова и Боширова за разведчиков

Обвиненные Великобританией в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов получали паспорта одновременно с гражданами России, которые любят попарно летать за границу и по роковому стечению обстоятельств порой оказываются в разных странах во время знаковых событий.

кадр из видео/RT

Они не имеют прошлого (во всяком случае, его следов обнаружить не удалось) и, видимо, в шутку указывают местом жительства штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны. Издание The Insider и группа расследователей Bellingcat в своих публикациях сообщили, что серия и номер загранпаспортов Петрова и Боширова почти совпадают с данными гражданина России Эдуарда Широкова (Шишмакова), работавшего в Польше замом военного атташе, выдворенного в 2014 году и через пару лет поехавшего в Европу якобы для организации переворота в Черногории. Журналисты, называя Широкова разведчиком, предположили, что в ГРУ получают паспорта особой серии. Это не так. Серия общегражданская, и стать ее обладателем действительно может гражданское лицо.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинение Великобритании, так и заявил о Петрове и Боширове: «Это гражданские лица, ничего особенного и криминального там нет». А главные герои в интервью главреду RT Маргарите Симоньян уточнили, что являются бизнесменами из фитнес-индустрии, и к нападкам британцев привела цепь случайностей.

Разведтень на россиян действительно могла упасть по стечению обстоятельств. «Фонтанка» пригляделась к гражданам, которые получали загранпаспорта примерно в одно время с героями Солсбери.

Семизначный номер паспорта Руслана Боширова 65-й серии заканчивается на ...294, Александра Петрова – на ...297, а Эдуарда Широкова, выданного в августе 2016-го, – на ...323. Остальные цифры одинаковы. Паспорта в этом диапазоне выдавались отделом УФМС России по Москве в Северном административном округе.

По данным «Фонтанки», следующим после Боширова паспорт с номером на ...295 получил гражданин по фамилии Крымский. Следы присутствия человека с такими данными нашему изданию удалось найти только в реестре исполнительных производств ФССП. 16 июля 2015 года на Крымского межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы составил материал. В качестве места жительства привлеченного к ответственности в виде штрафа 3000 рублей за нарушение ПДД гражданина указано Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны. Возможно, есть что-то еще, но нам это неведомо. Впрочем, гражданин волен назвать любое место жительства, а приставы – поверить и не проверять. В публичном банке данных исполнительных производств информация о Крымском отсутствует, в нем встречается человек с той же фамилией, но другими отчеством и годом рождения.

В том же июле, 20-го и 23-го, на Руслана Боширова тот же отдел приставов завел два исполнительных производства по штрафам ГИБДД, но вряд ли это более чем случайное совпадение.

Навести на мысль о разведсообществе вокруг Боширова и Петрова могла еще одна фамилия – Андреев. Мужчина получил паспорт на несколько единиц раньше Боширова, и по нему осенью 2016-го летал в Белград. Общеизвестно, что ко всем гражданам России, побывавшим в Сербии в тот период, европейская полиция проявляла интерес в связи с попыткой госпереворота в Черногории – по примеру уже упомянутого Эдуарда Широкова, летавшего в Белград в октябре 2016-го.

Гражданин Андреев с долгом 500 рублей за автомобильный штраф тоже оказался в реестре исполнительных производств ФССП, и его место жительства тоже обозначено Хорошевское шоссе, 76 Б. Попутчиком Андреева в Белград был гражданин Потемкин. Он, по информации «Фонтанки», известен Росреестру по покупке земельного участка в Клинском районе Подмосковья под индивидуальное жилищное строительство, местом постоянного жительства гражданин указал разведподразделение Минобороны. Видимо, Потемкину симпатична эта аббревиатура, так как при покупке автомобиля Nissan X-Trail в 2011 году он местом жительства указал еще один адрес спецслужбы – все то же Хорошевское шоссе, 76 Б. В качестве контактного телефона мужчина дал московский сотовый номер оператора «Мегафон». «Фонтанка» хотела выяснить у него причины любви к трем буквам, но абонент оказался недоступен.

Подтверждение тому, что в паспортный диапазон от Андреева (290) до Широкова (323) мог попасть гражданский человек, «Фонтанка» нашла по другому номеру телефона. Он оформлен на Александра Полякова (паспорт с номером в этом же промежутке), который так же, как и Потемкин, при регистрации автомобиля и оформлении права собственности на земельный участок указал местом проживания Хорошевское шоссе, 76 Б. Поляков ответил на звонок корреспондента:

- Александр Евгеньевич, вы работаете в разведке?

– Вы что, с ума сошли, что ли?

- Э-э-э. Вроде нет.

– А к чему такие вопросы? Равносильно тому, что любого человека поймать на улице и спросить тоже самое. Вы у меня какое-то оторопение вызвали.

- Вы ведь указывали местом жительства Хорошевское шоссе?

– Было такое, да.

- А это штаб-квартира ГРУ.

– Так, и чего? Я уже давно пенсионер. Вы можете это увидеть по моему возрасту, я 1961 года рождения. Я уже четыре года как на пенсии. Спокойненько себе живу и наслаждаюсь жизнью.

- Не подскажете, как нам связаться с Александром Петровым и Русланом Бошировым?

– Наверное, вы можете это по телевизору уточнить. Я знаю про них столько же, сколько и вы. Мне эти фамилии ранее не были знакомы.

- У вас есть заграничный паспорт 65-й серии, оформленный в 2016 году. Номер очень близок к Боширову и Петрову. Вы персонально подавали документы в отдел УФМС по Северному административному округу Москвы?

– Да, конечно. Пришел, подал заявление, получил. В частном порядке, как любой нормальный гражданин.

- Это было, когда вы уже находились на пенсии?

– Конечно.

- Как можно объяснить, что с вашим паспортом соседствуют документы других лиц, которые по-прежнему указывают местом жительства Хорошевское шоссе, 76 Б?

– Ну я-то откуда это знаю.

- То есть это случайность?

– Не знаю, как это назвать. Просто не знаю, что ответить. Вопрос даже немножко нелепый. Может быть, в ФМС знают, как такое совпадение случилось.

- Хорошо. Последний вопрос. Вам известна фамилия «Кухарук»?

– (пауза) Нет.

- Дело в том, что на него, имеющего ту же дату рождения, что и ваша, оформлен идентичный вашему заграничный паспорт.

– (пауза) Ну… Что дальше-то? Я-то здесь причем? Вопросы какие-то странные. Я нормальный гражданин, ничего не совершал, а вы меня ставите в такое положение, что я начинаю оправдываться.

- Не надо, не надо оправдываться. Просто тогда примите к сведению.

– Ладно. Хорошо, хоть фамилия не совпадает. Спасибо, до свидания.

Среди обладателей этой группы паспортов «Фонтанка» увидела еще несколько человек, которые будто бы взялись из ниоткуда. Во всяком случае, они не ведут соцсети, на них не зарегистрированы недвижимость и автомобили, но они путешествуют, а любители конспирологии могут накладывать их поездки на международные события. Например, гражданин Тарасов летал в Стамбул 24 апреля 2017 года и вернулся в Москву 4 мая. На это время пришелся визит Владимира Путина в Турцию, переговоры с Реджепом Эрдоганом состоялись 3-го числа.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»