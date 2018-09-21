Кредитный пояс. Как россияне пытаются сохранить привычный образ жизни

Займами в банках, распродажами в магазинах, микрофинансированием — на фоне падающих реальных доходов россияне пытаются держаться и надувают кредитный пузырь.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

В Петербурге по итогам августа на 41,5% выросло количество новых кредитных карт. А по всей России их в последний месяц лета выдали почти на 57% больше прошлогоднего. Владельцами пластика стал сразу миллион новых клиентов, и это рекорд за всю историю наблюдений. Общий же объем кредитования россиян, по данным ЦБ, за январь – август 2018 года увеличился на 14,3% к прошлому году. В лидерах ипотека с беспрецедентно низкими ставками, которая, по оценкам ВТБ, в этом году вырастет в 1,5 раза.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — в августе, впервые с начала года, показали снижение почти на 1%. Из-за обвала нефтяного рынка, а также санкционного давления на РФ они снижались последние четыре года. Пик спада пришёлся на 2015 (3,2%) и 2016 годы (5,8%), в 2017 году снижение замедлилось до 1,7%. А семь месяцев 2018 года даже был рост на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном за счет повышения зарплат бюджетников по «майским указам».

Не хватает даже на продукты по акции

По данным компании Nielsen, посетители российских магазинов совершают две трети покупок по промоакциям. Со скидками чаще всего покупаются стиральные порошки и кондиционеры для белья, по промоакциям продается 79% шоколадных плиток и 69% рома. Растет и средняя скидка на основные потребительские товары – с 20 до 23%. Но размер среднего чека все равно снижается.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», в российских магазинах он сокращается пятый месяц подряд – в августе его значение упало до минимума с весны 2016 года – 495 рублей. По сравнению с августом 2017 года он уменьшился на 4,4%.

– Ситуация с промо, по нашему мнению, дошла до степени институциональной ловушки: ни один игрок не может выбраться из нее собственными силами без существенных потерь, – констатировал директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Константин Локтев.

По оценке ВШЭ, сбережения населения за январь – июль 2018 года уменьшились на 10% в реальном выражении — это значит, что в ход идут даже деньги, отложенные на «черный день». Экономист Михаил Хазин считает, что в России надувается новый кредитный пузырь.

– У людей не хватает денег, вот они и берут кредиты. Бывают ситуации, когда вы, например, готовите ребенка к школе — как вы можете не брать кредит, если денег не хватает? А средний чек падает потому, что люди после того, как сделали необходимые покупки, вынуждены сокращать обычные текущие траты, потому что возвращают кредиты.

Алексей Коренев, аналитик «Финам», считает, что в итоге замещение выпадающих доходов заемными средствами приведет к попаданию в кредитную ловушку, когда потребитель в итоге вынужден брать очередные кредиты уже просто для того, чтобы расплатиться со старыми и не попасть в список «проблемных заёмщиков».

– Значительная часть россиян, особенно в регионах, фактически уже находится в таком положении, имея на семью по несколько кредитов, конца которым просто не видно, – отметил он.

Рецессии не будет. Денег тоже

В 2019 году набор негативных факторов может достигнуть пика своего давления на доходы населения, считает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». На подходе не только санкции, но и повышение НДС с 2019 года, которое увеличит цены для конечных покупателей товаров и услуг на 6-10%.

Кроме того, Эльвира Набиуллина еще в начале года предупреждала, что регулятор не допустит «перегрева» на рынке потребительского кредитования. И ЦБ в сентябре начал повышение ключевой ставки, впервые за 3,5 года. Вслед за этим потянулись вверх и ставки по кредитным продуктам, а значит, возможности получения рефинансирования и новых займов на покрытие старых начинают сужаться, что толкает людей к получению кредитных карт и отношениям с микрофинансовыми организациями с несреднерыночными процентами.

На фоне этого, по словам Покатовича, в 2019 году можно ожидать нового роста спроса на кредитки – людям будет становиться ещё сложнее планировать в перспективе объемы своих денежных потоков, а также осуществлять крупные единоразовые траты.

– Риски могут приводить пользователей кредитных карт в ситуацию «работы для оплаты процентов по кредитам», что лишь с новой силой будет раскручивать спираль спада располагаемых доходов, – констатирует эксперт.

При этом, по мнению главного аналитика «БКС Премьер», Россия в 2019 году останется далека от реализации полномасштабной рецессии 2015-2016 годов.

– Сейчас экономика имеет гораздо больший запас прочности под действием набора фундаментальных факторов, среди которых: консервативная бюджетная политика, благоприятный уровень нефтяных цен, режим инфляционного таргетирования ЦБ, положительное сальдо текущего счета и так далее, – считает Покатович.

Учимся затягивать пояса в 3 шага

В первую очередь рядовым гражданам в новых обстоятельствах эксперты, опрошенные «Фонтанкой», советуют: если денег не хватает — сокращайте расходы, а не берите кредиты.

– Надо научиться обходиться без излишеств, в чем-то умерив аппетиты или перейдя к потреблению продукции, схожей по качеству и функционалу, но более дешевой, будь то электронные гаджеты, привычка обедать в хорошем кафе или умение пересесть из личного авто на общественный транспорт, – рекомендует аналитик «Финама».

Во-вторых, обязательно надо повысить уровень финансового планирования в среднесрочной перспективе с выделением лимитов затрат.

– Данный подход позволит достаточно четко определить необходимость в дополнительных заемных средствах, а также сопоставить объемы денежных поступлений с объёмами выплат по процентам, – рекомендует Антон Покатович.

– Тщательно вести учет расходов, фиксируя когда, на что и сколько было потрачено – это даст возможность видеть свои расходы «со стороны», понимая, без чего можно было обойтись, а какие траты стоило передвинуть на иные сроки. Семейное бюджетирование поможет к тому же правильно планировать будущие траты, будь то отпуск, покупка зимней резины для авто, проведение ремонта в доме или оплата обучения детей. Это также позволит избежать разовых шоков за счет накопления требуемой суммы заранее, – добавил Алексей Коренев.

А если оптимизация затрат даст излишки, их надо начать откладывать в «кубышку».

– На мой взгляд, нужно раз в месяц с зарплаты откладывать 15-30% на депозит в высоконадежном банке, в зависимости от того, кто какую долю ежемесячной зарплаты может позволить сберегать, – советует Наталья Мильчакова. – Надо откладывать в банк любые виды разовых и «случайных», то есть непостоянных доходов: от гонораров за публикации до выигрышей в лотерею и доходов по ранее приобретенным ценным бумагам. Если наступит «черный день», это может стать хорошей кубышкой. В настоящее время лучше, на мой взгляд, хранить более половины сбережений в долларах США, остальное в рублях.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»