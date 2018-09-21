В ЦИК назвали возможную дату проведения второго тура выборов в Хакасии

Второй тур выборов главы Республики Хакасия состоится 7 октября в том случае, если кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который в первом туре выборов занял третье место, согласится участвовать в нем, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК России Евгения Шевченко.

Ранее глава Хакасии Виктор Зимин подал в избирательную комиссию республики заявление о снятии своей кандидатуры с выборов.

«В избирком поступило заявление Зимина о снятии своей кандидатуры. Избирательной комиссией принято решение завтра предложить участвовать в выборах Андрею Филягину, занявшему третье место. Если он согласится, то 7 октября, через две недели, состоится голосование по двум кандидатурам: Валентин Коновалов и Андрей Филягин», — сказал Шевченко.

Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что второй тур выборов должен пройти через две недели, 7 октября.

Филягин сообщил агентству, что намерен участвовать в выборах главы региона.

«Если принято со стороны действующего губернатора решение о снятии, то у меня есть по закону два дня принять решение и отнести заявление об участии во втором туре. Завтра схожу в избирком, если действительно подтвердят, то буду принимать решение об участии ... Конечно, да, завтра буду (подавать заявление)», — сказал Филягин.

9 сентября в единый день голосования первый тур не выявил победителя на выборах главы региона: Зимин («Единая Россия») набрал 32,42% голосов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81%. Третье место занял кандидат от «Справедливой России», предприниматель Андрей Филягин, который набрал 11,23% голосов избирателей. Второй тур выборов должен был состояться 23 сентября.