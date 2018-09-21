Мадуро дал банкам Венесуэлы двое суток чтобы освободить деньги, «похищенные у народа»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал у государственных и частных банков освободить деньги, которые якобы не пускаются в оборот. На выполнение требований он дал 48 часов.

Встреча Мадуро с аппаратом правительства состоялась в президентской резиденции Miraflores 20 сентября. Видеозапись разговора опубликована на YouTube. Венесуэльский лидер заявил, что освободить деньги и прекратить их дефицит сейчас могут только банки. «У нас в десять раз больше денег, которые мы можем пустить в обиход», – добавил Мадуро.

В августе в Венесуэле была проведена деноминация и запущена в оборот новая валюта. По словам Мадуро, банки сейчас выдают наличными не более 10 боливаров, это около 16 центов США. Он привязан к криптовалюте «петро».

Президент также заявил об увеличении в 60 раз минимальной зарплаты.