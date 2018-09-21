Число буровых установок в США за неделю снизилось до 1 053

Число буровых установок в США за прошедшую неделю снизилось на 2 единицы — до 1 053, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество нефтяных установок снизилось на 1 единиц — до 867 установок. Число газовых установок не изменилось и составило 186 установок.

В Канаде за прошедшую неделю количество нефтегазовых буровых установок снизилось на 29 единиц— до 197 установок. Число нефтяных установок снизилось на 13 единиц — до 135 установки, а количество газовых установок снизилось на 16 единицу — до 62 установок.