Бывший глава ВАДА Паунд поддержал восстановление РУСАДА. Именно из-за него Россию дисквалифицировали три года назад

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) правильно сделало, что восстановило в правах РУСАДА. Как сообщает телекомпания RTE, об этом заявил бывший глава ВАДА Ричард Паунд, соавтор первого доклада об употреблении допинга в России в 2015 году, после которого начались проблемы у отечественного спорта.

«Я не понимаю, как можно думать, что организация, которая провела два расследования по делу о допинге в России, заставила уволить директора РУСАДА и лишила организацию статуса соответствия, внезапно поменяла ориентиры, – сказал Паунд. – Иногда, когда вы находитесь на дипломатической арене, вы должны заходить сбоку, а не идти напролом», – заявил Паунд.

Напомним, 20 сентября исполком ВАДА большинством голосов поддержал решение восстановить статус РУСАДА. До конца года российская сторона обязана предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА может быть вновь лишено статуса.