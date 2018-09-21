Чемпион расстался с титулом. Итоги пятого дня St. Petersburg Open 2018

На петербургском теннисном турнире St. Petersburg Open 2018 завершился пятый игровой день. В центральном матче финалист-2016 Станислас Вавринка (Швейцария, №88 мирового рейтинга) победил действующего чемпиона Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, №28) 6:3, 6:4.

«В целом провёл хороший матч. Соперник сделал брейк в начале, но затем я смог найти игру, которая помогла победить. Я хорошо двигался, менял ритм. Доволен, что нахожусь в полуфинале. Пока ещё я далеко от финала, чтобы думать о трофее. Очень сильный состав здесь, очень трудные соперники», – заявил Вавринка.

Напомним, что в конце 2017 года Вавринка поднялся на третье место мирового рейтинга, но затем преждевременно закончил сезона из-за травмы колена. Ему пришлось сделать две операции подряд. В результате начало сезона-2018 швейцарский теннисист пропустил, откатившись за пределы первой сотни рейтинга ATP. Постепенно Вавринка начал возвращать утраченные позиции. За выход в финал он поспорит с Мартином Клижаном (Словакия, №65), который, в свою очередь, обыграл в четвертьфинале Дениса Шаповалова (Канада, №34) 3:6, 7:5, 6:3.

В другом полуфинале сыграют Доминик Тим (Австрия, №8) и Роберто Баутиста Аугусто (Испания, №26).

Напомним, накануне российский теннисист Михаил Южный проиграл во втором раунде. Это встреча стала последней в карьере 36-летнего спортсмена .