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Город
22.09.2018 16:46
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Сам себе спонсор. Благоустроить двор около Новой Голландии предлагают горожанам

Жителям домов у Новой Голландии предлагают скинуться в рамках городской программы благоустройства территории. Обсуждается также вариант открыть их дворы для общего доступа.

Сам себе спонсор. Благоустроить двор около Новой Голландии предлагают горожанам

Татьяна Тимирханова/Интерпресс

Привести в порядок часть территории за свой счет предложили хозяевам квартир дома № 7 на набережной Адмиралтейского канала. Владельцы не против, но хотят знать, что именно изменится в их дворах, сейчас закрытых от посторонних: не превратятся ли они в места тусовок молодежи и, главное – кому и сколько платить. 

Для обсуждения этих вопросов жителей дома № 7 пригласили 21 сентября. Земля в арке проезда и часть двора, где проходила встреча, являются их собственностью. Однако на встречу пришли только представители управляющей компании ЖКС № 1 и районной администрации. С ними пришлось дискутировать жильцу соседнего, девятого, дома Николаю, который пытался выяснить у чиновников и управленцев – сколько же стоит в рамках концепции Смольного благоустройство участка двора (исходя из стоимости квадратного метра), принадлежащего хозяевам квартир седьмого дома.

Начальник сектора благоустройства и санитарного содержания районного ГУЖА Татьяна Дик подчеркнула, что чиновники не имеют права тратить бюджетные деньги на благоустройство частной собственности. 

По данным сайта «Реформа ЖКХ», управляющая компания – «ЖКС № 1 Адмиралтейского района» за 2017 год потратила на содержание и текущий ремонт седьмого дома 222,3 тысячи рублей. А собрала с жителей платежей только на 208 тысяч рублей. Задолженность потребителя на конец периода составляет 132,3 тысячи рублей.

На встрече с жителями присутствовал директор ГКУ «Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству Адмиралтейского района» Виктор Козлов, который назвал примерную цену создания исторической атмосферы на частном участке двора – 540 тысяч рублей. 

На вопрос, кто будет платить за банкет, Козлов назвал предполагаемых спонсоров: «Жители многоквартирного дома. Надо перед ними ставить вопрос, что проект будет сделан за счет средств текущего ремонта». 

«Вы идете в магазин, чтобы купить стройматериал. Вам надо 540 тысяч рублей. Вы смотрите куда? В карман, на банковскую карточку – есть у вас эти деньги, или нет. Вот также и здесь. Мы хотим понять, есть у нас эти деньги или нет. Откуда мы тогда их возьмем, чтобы это сделать?» – спросил взявший на себя роль защитника Николай.

Козлов в ответ предложил свой план: сбрасываются все собственники территории. Местные напомнили, что в части содержания домов на набережной Адмиралтейского канала есть более важные проблемы – теплоизоляция труб, ремонт подъездов. «У нас протекает крыша, на которую говорится, что нет денег. И если деньги есть – мы лучше сделаем сначала крышу, потом лестницу», – сообщил один из присутствующих.

Постепенно собрание разделилось на две группы. В одной Николай и Козлов обсуждали источник финансирования пешеходной программы, во второй разговаривали на повышенных тонах. 

Местный пенсионер доказывал сотруднику ГУЖА, что открытие дворов в окрестностях Новой Голландии, на котором, по его словам, настаивают чиновники, для жителей ни к чему хорошему не приведет. Даже час свободного доступа во внутренние территории домов приводит к тому, что дворы превращаются в помойку. 

«Я не чиновник, я линейный работник! Я всю жизнь работала на линии и работаю, не надо меня называть чиновником. На линии – это значит не в штабе, а на земле. Вы меня оскорбили!», – слышался возглас Татьяны Дик.

Пока что собственникам квартир настоятельно рекомендуют провести общее собрание и дать свое принципиальное согласие на проведение изыскательных и проектных работ. По информации осведомленного Николая, в некоторых домах «отказной» протокол уже имеется в распоряжении управляющей компании, хотя на деле собрание проведено не было.

Отказ собственников приведет к тому, что часть двора обретет историческую атмосферу, а часть останется в прежнем виде. Или чиновники все же уговорят владельцев квартир дать согласие на проведение проектных работ, а затем – создать уже анонсированное властями благоустройство за собственный счет.

Концепцию развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов Петербурга в 2017 году представил комитет по градостроительству и архитектуре, который курирует вице-губернатор Игорь Албин. Картинка выглядит заманчиво – это и ремонт фасадов зданий, улично-дорожной сети, благоустройство дворов и набережных, установка уличной мебели и создание игровых зон. 

В Адмиралтейском районе в рамках концепции чиновники готовятся протянуть непрерывный пешеходный маршрут от Большой Морской улицы, через сквер Исаакиевской площади, Конногвардейский бульвар, площадь Труда – по набережной Адмиралтейского канала. Проект маршрута разработал АНП «Объединение «Дормост».

Дворики Новой Голландии планируют оформить в одном историческом стиле с этим общественным пространством: создать объекты стрит-арта, в арках поставить решетки, сами дворы замостить булыжником.

Ирина Корбат для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру

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