Ребёнок погиб после падения из окна 7 этажа в Петроградском районе

Малолетний ребёнок разбился, выпав из окна жилого дома на улице Всеволода Вишневского в Петроградском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», малыш выпал из окна квартиры на седьмом этаже 14 дома по улице Всеволода Вишневского после девяти часов вечера 21 сентября. По словам читателей он упал вместе с москитной сеткой. На место вскоре приехали медики, но они смогли лишь констатировать смерть. Пол и возраст ребёнка собеседники «Фонтанки» уточнить затруднились.