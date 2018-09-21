«Я его поддержу». Ксения Собчак готова отдать любому свое место на губернаторских выборах

Журналистка Ксения Собчак еще не решила, будет ли участвовать в выборах губернатора Петербурга. Об этом она сообщила на встрече со сторонниками «Партии перемен», которая прошла 21 сентября.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Собчак презентовала единомышленникам в Петербурге проект Дмитрия Гудкова «Объединённые демократы» – аналог московского муниципального убера, с помощью которого столичной оппозиции удалось победить на выборах.

Сама же Собчак еще весной заявила о намерении сместить с поста губернатора Георгия Полтавченко. Тогда это было воспринято, как желание идти на выборы. Спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров даже заявил, что никто ей не даст пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи муниципальных депутатов для регистрации кандидатом.

«Вы хотите, чтобы за вас решал господин Макаров, кто будет в избирательных бюллетенях? Я тоже нет», – заявила Собчак в сентябре, призывая горожан участвовать в муниципальных выборах. Она также добавила, что окончательного решения не приняла и готова уступить свое место единому кандидату от оппозиции.

«Я готова делать все, чтобы в моем родном городе демократия победила. Мне не нравится Полтавченко. Мне не нравится то, что он делает. Мой отец в самое сложное для страны время пытался сделать, чтобы наш город остался культурной столицей. Мне очень не хочется, чтобы Санкт-Петербург превращался в место, где может появиться мост Кадырова только потому, что он дружит с Полтавченко и вместе с ним смотрит футбол, где Милонов возглавляет крестный ход. Это даже к вере не имеет отношения и выглядит крайне странно, а я очень уважительно отношусь к верующим людям. Это все не про мой город – Санкт-Петербург достоин лучшего.

По поводу себя лично. Я не про личные амбиции. И на президентские выборы пошла потому что никто больше не захотел, я разговаривала и с супругой Алексея Навального и с ним. Я надеюсь, что в результате договоренностей оппозиции найдётся другой человек, у которого будет шанс занять второе место, а то и выиграть и сместить Полтавченко, я его поддержу».

Ксения Собчак была кандидатом от партии «Гражданская инициатива» во время президентской кампании в 2018 году. За нее проголосовали 1 238 031 (1,68%) граждан России.