Экс-тренер СКА Знарок опроверг слухи о двух миллионах евро: Некоторые «доброжелатели» просто не хотят, чтобы я работал в КХЛ

Бывший главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок прокомментировал информацию переговорах с московским «Динамо» и завышенных финансовых требованиях. Ранее сообщалось, что 55-летний специалист требует от руководства столичной команды 2 млн евро в год и еще по миллиону за каждый пройденный раунд плей-офф.

«Конечно, я просто возмущён этой информацией, потому что она не соответствует действительности. Некоторые «доброжелатели» просто не хотят, чтобы я работал в лиге, поэтому и называют подобные суммы. У меня вообще не было никакой встречи с руководством «Динамо», но я хочу работать в КХЛ. Мне на данный момент вообще никто не предлагал работать в клубе, чтобы я мог диктовать какие-то суммы», – цитирует Знарка «Чемпионат.com» .

По словам тренера, который уже полгода находится без работы, он хотел бы возглавить какой-нибудь клуб в КХЛ, но ему мешают это сделать.

«Вопрос состоит в том, что сейчас определённые люди пытаются отпугнуть руководство команд от моей кандидатуры. Называются суммы, о которых речь не может идти в принципе. Я хочу ещё сказать, что к тому же подобными цифрами мне пытаются создать негативный имидж в глазах болельщиков. Мол, смотрите, какие деньги он просит. Это просто смешно, потому что в КХЛ вообще таких сумм не бывает. Не знаю, кем надо быть, чтобы о таких цифрах рассуждать», — подчеркнул Знарок.

На счету Олега Знарка три победы в Кубке Гагарина – две с московским «Динамо» (2012, 2013) и одна со СКА (2017). Также в качестве главного тренера сборной России он за четыре года выиграл четыре медали чемпионатов мира (золото в 2014), серебро в 2015 и две бронзы в 2016 и 2017) и впервые за 26 лет выиграл Олимпиаду (2018) .

Весной 2018 год Знарок покинул и СКА, и сборную России, по неофициальной информации, из-за конфликта с вице-президентом армейского клуба и Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.