Мясорубка скидок. Петербург больше не увидит сосисок от «Диетпродукта»

Серьезный колбасный игрок уходит с рынка и винит в этом аппетиты ретейлеров. Наблюдатели говорят о провальном менеджменте и жажде новых проектов.

ТАСС/RODEO / LEHTIKUVA Tero Sivula

О том, что крупный петербургский производитель сосисок и мясных полуфабрикатов «МК Диетпродукт» (входит в группу «Диета–18») закрывает свой бизнес, «Фонтанке» рассказали в сети «Лента», где получили сообщение о прекращении производства с 24 сентября. Ретейлер «Интерторг» (сети Spar, «Семья») также перестал получать поставки. Сайт компании не открывается и выдает ошибку. Очевидных проблем у компании не было — перебоев не случалось, претензий к качеству не возникало.

В картотеке арбитража иски к «МК Диетпродукт» отсутствуют. По данным СПАРК, финансовые показатели росли. Выручка увеличилась в 2017 году на 5% до 658,9 млн рублей, прибыль почти на четверть — до 9,9 млн рублей.

Но такие результаты не удовлетворили собственников. «Производство было решено свернуть из-за низкой рентабельности», – рассказала «Фонтанке» директор предприятия Ирина Кравцова. Но точных сроков не назвала, уточнив. Что запасов сырья и упаковки может хватит еще на несколько месяцев.

Источником проблем, по ее словам, стали непомерные аппетиты розничных сетей. «Они загоняют производителя [в капкан] акциями и угрозами вывести с полок, если тот откажется предоставлять скидки», – сказала топ-менеджер. Размер дисконта, о котором просили ретейлеры, достигал 40-50% от стоимости, из-за чего некоторые позиции приходилось продавать в убыток. «Производитель, который не хочет жертвовать качеством, не может выжить в такой ситуации», – заявила Ирина Кравцова. В итоге собственники решили отказаться от этого вида бизнеса. «Завод будет выставлен на продажу или сдан в аренду», – сказала она.

«МК Диетпродукт» выпускал около 400 наименований вареных колбас, сосисок, сарделек, полукопченых и варено-копченых колбас, а также охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Компания входила в десятку крупнейших производителей Петербурга, хотя в последние годы объемы выпуска предприятия и присутствие на полках сетей сократились.

По данным СПАРК, владельцем «МК Диетпродукт» является компания «Диета–18», которая, в свою очередь, принадлежит неназванным гражданам России. Но, по словам участников рынка, учредителем является гендиректор предприятия Владимир Хренов. Помимо производства колбас и мясных полуфабрикатов группа занимается импортом и оптовыми поставками мясных продуктов. Также «Диета–18» имеет розничное направление. До кризиса сеть под брендом «Диета» насчитывала 11 торговых точек. Но сейчас остался только флагманский магазин на Садовой улице. Связаться с Владимиром Хреновым на момент публикации не удалось. По словам Ирины Кравцовой, планов окончательно свернуть розницу у компании нет. «Магазин продолжает работать», – сказала она.

«МК Диетпродукт» – не единственный мясной производитель Северной столицы, прекративший работу в последнее время. В конце 2017 года компания «Северо-Запад», созданная основателем «Пит-Продукта» Геннадием Емельяновым, подала заявление о банкротстве. В состоянии ликвидации находится концерн «Пять звезд», выпускавший колбасные изделия в Кронштадте, его имущество выставлено на продажу.

Эксперты подтверждают, что акционное давление на производителей со стороны сетей усилилось. По данным аналитической компании Nielsen, доля промоакций в продажах российских магазинов по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась до 64% по сравнению с 59% годом ранее. Вырос и средний размер дисконта на основные потребительские товары – с 20 до 23%.

Но, обвиняя ретейлеров, в своих неудачах, «МК Диетпродукт» лукавит, считают участники рынка. Само по себе требование розничных сетей дать скидку на продукцию в 40-50% – это не новость для рынка, отмечает директор по продажам «Мит-Стар» Валерий Сергеев. «Обычно это просто закладывается в изначальную стоимость продукции», – говорит он. Кроме того, если производитель не может найти общий язык с крупными ретейлерами, он ищет другие каналы продаж — идет в опт или традиционную несетевую розницу.

Но в 2018 годы дополнительное снижение рентабельности вызвал рост цен на сырье. По словам мясопереработчиков, за первое полугодие говядина подорожала примерно на 10%, курица на 29%, свинина на 37%. Инфляцию спровоцировала вспышка африканской чумы свиней и ограничения поставок из Бразилии.

Также продолжает расти давление федеральных конкурентов. Исполнительный директор группы Atria (бренд «Пит-Продукт») Юха Грён сообщал, что за последние два года только в категории сосисок доля локальных производителей на петербургском рынке сократилась в два раза за счет агрессивного развития московских производителей. Петростат подтверждает эти выводы: так в январе-августе 2018 года выпуск колбас в Северной столице упал на 5% по сравнению с прошлым годом, мясных полуфабрикатов — на 14%.

По мнению участников рынка, эти факторы также могли подтолкнуть собственников «МК Диетпродукт» к решению свернуть этот бизнес. Но главным источником проблем стали не внешние факторы, а неэффективность управления. По словам одного из игроков, производство изначально запускали, скорее, для поддержки импорта — продукцию, которую вовремя не успевали перепродать, пускали на переработку. «Когда конкуренция увеличилась, это перестало приносить доход», – комментирует собеседник «Фонтанки».

Еще одна возможная причина — желание освободить деньги для нового проекта. Весной 2018 года стало известно о планах другой дочки «Диеты-18», компании «Диета+» запустить форелевое хозяйство в Ленобласти. Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олег Малащенко сообщил «Фонтанке», что «Диета+» уже подобрала участок в Лужском районе, но пока приостановила проект. «Неопределенность возникла из-за колебаний курса рубля, сейчас обсуждаем возможные меры поддержки», – пояснил он. Инвестиции могут составить от 700 млн до 1 млрд рублей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»