Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии. Во втором туре будут биться справедливоросс и коммунист

Временно исполняющий обязанности губернатора Хакасии Виктор Зимин не будет участвовать во втором туре выборов главы региона. Он объяснил это состоянием здоровья.

Об этом 21 сентября сообщает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Зимин написал заявление в избирательную комиссию и не будет участвовать в выборах, которые назначены на 23 сентября.

Первый тур прошел 9 сентября, Зимин по итогам голосования занял второе место, набрав 32% голосов. Вперед он пропустил кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, тот набрал 44%. Так как оба лидера не преодолели 50-процентный барьер, был назначен второй тур. Теперь бороться с Коноваловым, по закону, должен следующий по количеству набранных голосов кандидат. В Хакасии это справедливорос, депутат из Черногорска Андрей Филягин. За него в первом туре проголосовали 11% избирателей.

В ЦИК сообщили, что второй тур голосования будет перенесен – 23 сентября выборов не будет. Голосование пройдет спустя две недели после подачи Зиминым заявления об отказе от участия в выборах – 5 октября.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что руководству партии КПРФ предлагали снять кандидатуру Коновалова с грядущих выборов. Коммунистам якобы пригрозили «мочить» однопартийца, в том числе компрометирующими фильмами.

Виктору Зимину, писали СМИ со ссылкой на источники в администрации президента, предлагали уйти в отставку до повторного голосования.