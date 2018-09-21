«Фонтанка» за 60 секунд — 17-21 сентября

Хотите устроить отпуск осенью, сбежать из привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас свои привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень»