«Фонтанка» за 60 секунд — 17-21 сентября
Эпоха ушла — под Петербургом застрелили авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелию.
Его «Мерседес» расстреляли на полном скаку.
Шенгелия был «профессиональным свидетелем». И готовился к третьему в своей свидетельской биографии подвигу.
«Это цепь трагических случайных обстоятельств», – сказал Путин. Не «она утонула», конечно. Но исторического масштаба слова — о российском самолете, сбитом сирийскими ПВО.
«Фонтанка» рассказывает о поездке в Центральноафриканскую республику. Если после прочтения у вас возникнет ощущение хаоса, значит, мы все сделали правильно.
На уходящей неделе — сразу несколько знаковых и страшных аварий. На псковской трассе погиб петербургский певец Михаил Луконин. Он всего лишь остановился на красный сигнал светофора.
На внешнем кольце КАД в районе развязки с проспектом Культуры трассу почти полностью перекрыла авария с двумя грузовиками. Очевидцы засняли «цементный взрыв».
На автодороге «Кола» два грузовика вошли в лобовое. Видеорегистратор зафиксировал все.
Снова Путин. На этот раз он не говорил, а улетал – от многочисленных женщин. А самолеты из Ниццы, Москвы и Барселоны, как печальная стая стерхов, нарезали круги над Пулково, чтобы пропустить борт №1.
Депутат Плетнева из Госдумы разъяснила популярно, почему платить алименты родителям, которых пенсионная реформа не отпустила на пенсию, — долг каждого порядочного человека.
А в Петербурге прошел самый странный митинг года против двух российских бед: обмана дольщиков и пенсионной реформы.
«Это еще дешево». Раскрыта тайна петербургских планшетов для Минобороны по 350 тысяч за штуку. Посчитали — и правда, почти даром. И они при этом не золотые.
А вот про запчасти для компьютеров — уже гражданских. Умельцы взялись разрабатывать главную жилочку для отечественных агрегатов — и вернули себе на этом деле НДС на 163,5 млн рублей. Но оказалось, что налоговая в платах разбирается.
Да, эпоха в Петербурге точно заканчивается. Мир теневых денег сдает последние рубежи. За незаконный НДС берут без сроков давности, а за обнал приговаривают. И не добрыми словами.