Водитель «Яндекс.Такси» насмерть сбил пожилого мужчину напротив Серафимовского кладбища

Петербуржец переходил дорогу на Богатырском проспекте в Петербурге днем 21 сентября и попал под колеса машины такси. Он умер на месте.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, водитель 24 лет наехал на мужчину возрастом около 60 лет в три часа дня у 17-го дома по Богатырскому проспекту. В ведомстве добавляют, что пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчина погиб на месте.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, пешеход залетел на капот Hyundai, у машины также разбито лобовое стекло. На видеозаписи видно, что дорогу погибший переходил не по «зебре», но в нескольких сантиметрах от нее.

Очевидцы добавляют, что таксист ехал на большой скорости. «Подлетел мужчина, как игрушка», – описывают пользователи в соцсетях.