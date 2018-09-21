На ралли Санкт-Петербурга экипаж с женщиной попал в тяжелейшую аварию

Автомобильное ралли Санкт-Петербурга закончилось тяжелейшей аварией. Пилот Александр Соловьев и штурман Александра Крылова в критическом состоянии доставлены в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 21 сентября на скоростном участке в Курортном районе автомобиль «Ситроен» под управлением Соловьева вылетел с трассы и врезался в дерево.

«Пилота и штурмана полчаса вырезали из салона, они в критическом состоянии доставлены в реанимацию больницы Сестрорецка», – добавили очевидцы.

Организатором ралли является автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленобласти. В онлайн-трансляции гонки указано, что экипаж № 28 Соловьев – Крылова сошел с дистанции.

Руководитель федерации автоспорта Петербурга и Ленобласти Ольга Сивачева прокомментировала «Фонтанке» инцидент: «При движении по скоростному участку в результате ошибки пилотирования автомобиль ударился о дерево. Соревнование остановили, вызвали медиков. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь в 40-й больнице Сестрорецка. Врачи говорят, что состояние пилота и штурмана тяжелое. Экипаж достаточно опытный, не первый раз участвует в соревнованиях».

Ралли стартовало днем 21 сентября с Дворцовой площади. Ралли «Санкт-Петербург – 2018» является этапом Кубка России. Трасса разделена на три секции, общая ее протяженность 373 километра, 85 из них – скоростные участки.