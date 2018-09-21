У границы с Финляндией задержали 17 иракцев

Мужчины, женщины, малолетние дети – 17 граждан Ирака задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти у границы Финляндии.

Как сообщили 21 сентября в ПУ ФСБ, группа иностранцев, включая детей от 5 до 15 лет, прилетела в Москву по туристическим визам и направилась в Санкт-Петербург. Однако в северной столице иракцы не задержались и сразу двинулись в Ленобласть. В одной из гостиниц Выборга они провели несколько дней, после чего отправились в сторону Суоми на нелегальных такси.

Всех нарушителей передали в руки МВД для дальнейшего разбирательства.