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В деле Оганесяна появилась взятка за госконтракт на 1,4 млрд. Новым фигурантом стал бывший зампред комитета по строительству Петербурга

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя комитета по строительству Александра Янчика. Он переведен из свидетелей в предполагаемые соучастники Марата Оганесяна.

Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, Янчик стал подозреваемым в получении особо крупной взятки размером 20 млн рублей от бывшего руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) Василия Сливкина за помощь в получении госконтрактов на оформление художественной подсветки «Санкт-Петербург Арены» стоимостью 347 млн рублей и строительство школы на Мебельной улице за 1,4 млрд.

Уголовное дело по статье 290, часть 6, УК возбудил 17 сентября следователь Александр Халапов. Включение Янчика в список подозреваемых стало уже третьей интерпретацией эпизода, связанного с 20 млн рублей. Первая версия появилась у СКР в мае 2017 года. Судя по ней, Василий Сливкин дал взятку Марату Оганесяну за контракт на подсветку, а Янчик лишь участвовал в качестве посредника. Он был выведен в свидетели за показания против бывшего вице-губернатора и Сливкина.

Вторая версия предполагала, что Сливкин давал взятку Оганесяну не только за подсветку, но и за школу. Янчик продолжал оставаться свидетелем. Соответствующее обвинение бизнесмену, по данным «Фонтанки», уже предъявили.

На возбуждении дела в отношении Янчика настаивал Василий Сливкин. Он утверждал, что чиновник в конце 2014 года вымогал у него взятку под предлогом подкупа Федеральной антимонопольной службы, которая могла отменить результаты конкурса на строительство школы. Также предприниматель заявил о непричастности Оганесяна к взятке. По данным «Фонтанки», несмотря на это, бывшему вице-губернатору предъявят обвинение на следующей неделе.

После привлечения Янчика подозреваемым в истории с 20 млн рублей осталась одна ключевая фигура в статусе свидетеля. Это некая Анна Колесникова. Как писала «Фонтанка», она работала в компании Дмитрия Михальченко «Балтстрой», составляла конкурсную документацию, в том числе для СЭМ-5 Сливкина. Она же лично получала деньги в два этапа – 26 января и 27 февраля 2015 года. За миллионами ее посылал Янчик. То, что Колесникова держала в руках деньги СЭМ-5, подтверждают несколько человек, а то, что они впоследствии оказались у Оганесяна, – только сама Колесникова и Янчик.

 


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