"Стоять на своей земле и не ждать помощи". Как Финляндия готовится защищать себя без НАТО

Финляндия после крымских событий активно начала наращивать военное сотрудничество с другими странами и блоками и сейчас активно модернизирует армию. Корреспондент "Фонтанки" побывал на действующей военной базе, которая создана для отражения угрозы с востока.

Евгений Богданов

"Только бесплатный алкоголь пользуется большей поддержкой"

На одном из камней крепости Суоменлинна близ Хельсинки написано: "Стоять на своей земле и не ждать помощи", что можно считать девизом Сил обороны Финляндии. Эту фразу подтверждают результаты опроса: почти 90% финнов заявили о намерении лично защищать свою страну в случае военной угрозы.

На собственную обороноспособность республика тратит более двух миллиардов в год (1,3% от ВВП) – в 20 раз меньше, чем Россия. Суоми, как многие ее соседи, не отказалась от всеобщей воинской повинности для юношей, финки сами активно идут в вооруженные силы. Почти 75% финских мужчин проходят срочную службу – это порядка 40 тысяч человек в год. Военные не без гордости подчеркивают, что такие известные финны как гонщик Кими Райкконен и футболист Яри Литманен тоже когда-то считали дни до дембеля. Несмотря на сокращение штатного персонала вооруженных сил после реформы 2014 года до 12 тыс. человек, в последние годы Финляндия увеличила число войск в мобилизационном резерве до 280 тысяч.

Другой не менее популярной мерой в вопросе обороны остается сотрудничество с соседями-шведами – более 90% опрошенных выступают "за". "Наверное, только бесплатный алкоголь пользовался бы большей поддержкой у населения", – шутят в Суоми. Чуть меньше поддерживают партнерство с другими странами Северной Европы и ЕС. Совершенно другое отношение у финнов к НАТО. Последние несколько лет доля тех, кто выступает против членства в альянсе, не опускается ниже 60%.

Настоящие войны

До 2016 года законодательство Финляндии не позволяло отправлять военных для боевых действий в других странах, однако власти Суоми пошли на изменение этой нормы после парижского теракта в 2015-м. Сейчас число финских военных за рубежом достигает 500 человек. На них государство тратит около 115 млн евро в год. Финских военных можно встретить в Мали, Ираке, Ливии, Сомали, Косово, Средиземном море и на Ближнем востоке. Особенно важной для финской армии стала натовская операция "Решительная поддержка" в Афганистане. "Наше присутствие в этой стране [Афганистане] – это вопрос опыта, как действовать в условиях настоящей войны", – говорит посол Сирпа Мяэнпяа, которая занимается поддержкой мирных процессов.

При этом, как говорится в докладе финского правительства о внешней политике от 2016 года, "мирное сотрудничество – это нарастающий приоритет Финляндии". За последний год финский президент Саули Ниинисте стал единственным из мировых лидеров, кто лично встретился с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем. Этим фактом в МИД республики очень гордятся, подчеркивая: дипломатия остается важным инструментом для поддержания безопасности страны.

"Финляндия – маленькая страна, но мы хотим нести свою долю ответственности", – рассказал посол Мяэнпяа.

В данный момент около 100 финских гражданских экспертов находятся с миссиями в других странах. Почти треть из них отправилась на Украину, где принимает участите в миссиях ОБСЕ и ЕС.

"Мы с уважением относимся к России"

Финская армия проходит через масштабную модернизацию. Уже сейчас 30% уходит на вооружение и военные объекты. Одной из самых масштабных покупок станут 69 новых истребителей, на которые финны готовы потратить до 10 миллиардов евро.

К чему такие расходы мирной Финляндии? Военные страны с тактичностью дипломатов отвечают об угрозе с востока. "В целом, можно сказать, что как на политическом, так и на военном уровне у нас хорошие отношения с Россией. На военных учениях у нас разные сценарии военной угрозы, и нет определенного направления [откуда может напасть предполагаемый противник]", – поясняет начальник отдела национальной обороны Антти Лехтисало. В качестве примера, он приводит ситуации с нарушением воздушного пространства Суоми, которые периодически совершают как европейские, так и российские самолеты. Лехтисало уверяет, что финны оценивают такие происшествия одинаково.

"Мы с уважением относимся к России", – резюмирует Лехтисало. При этом, по словам чиновника министерства обороны, Финляндия стремится, среди прочего, к взаимодействию с Североатлантическим альянсом.

"Решение об учениях – это решение высшего руководства страны, которые мы выполняем", – так комментируют в военном ведомстве возросшее число военных маневров с НАТО.

"Жесткость достигается в тренировках, а не в быту"

В лесах южной Финляндии около местечка Пароланнумми расположился гарнизон «Рубен». То, что здесь базируется бронетанковая бригада и регулярно проводятся учения, говорит только наличие танков и людей в форме. Снаружи и внутри казармы и другие сооружения скорее напоминают финские хостелы, а столовая выглядит скорее как кафетерий в университетах Суоми. Так что условия для 1300 новобранцев никак нельзя назвать суровыми.

"Жесткость у нас достигается в тренировках, а не в быту", – парирует на такое замечание полковник Кари Нисула, командующий бронетанковой бригадой. Нисула, прошедший Афганистан и Ливан, доволен подготовкой своих солдат. По его словам, новобранцы регулярно выезжают на стрельбы, на которых расходуется около 2,1 млн патронов в год, а военная техника ежегодно проезжает расстояние, равное 138 экваторам.

Особой гордостью бронетанковой бригады является специальный класс, техническому оснащению которого позавидовал бы компьютерный клуб. Военные же утверждают, что здесь они отрабатывают маневры и занимаются упражнениями. Об этом свидетельствует надпись на стене: "Не играть в игры". Также новоприбывшие могут отработать передвижения в специальной версии игры, напоминающей лазертаг. Более опытные уже тренируются в близлежащих лесах с настоящим оружием. "Мы здесь находимся уже много лет, поэтому все с пониманием относятся к учениям", – отвечает Нисула на вопрос об отношении местных жителей к людям с автоматами и боевой технике в лесах.

"Дедовщина – это больше прикол"

Продолжающаяся уже много лет дискуссия о том, могут ли служить в армии люди с двойным гражданством, под чем в Суоми часто понимают наличие российского и финского паспортов, так и не закончилась, поэтому солдат с русскими корнями в воинской части удалось найти очень легко. Максим из Петрозаводска стал военнослужащим, когда получил гражданство. Его друг Яков, с которым он 8 недель служит в одном отряде, родился уже в Финляндии, хотя, по его словам, "в Омске осталась какая-то часть крови". В целом россияне службой довольны.

"Если сравнивать с тем, что слышал [о российской армии], то у нас тут все прекрасно. Дедовщина тут – это больше прикол. Например, старшие говорят: идите прячьтесь в комнате, а мы будем вас искать", – рассказывает Яков о неуставных отношениях.

Особая тема – это девушки, которые служат наравне с финскими юношами. "Здесь мы в армии, и все – солдаты. Даже в голову мысль не приходит о каких-то отношениях", – уверяет Максим. Одна из девушек, добровольно отправившихся служить в Пароланнумми, Рониа Кууса считает: наличие в войсках прекрасного пола отражает финское общество с его гендерным равенством. По ее словам, никаких поблажек девушкам не делают, и даже во время учений они выполняют те же нормативы и носят такое же обмундирование, как и другие солдаты-мужчины.

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"