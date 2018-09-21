18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +13
$ 66.25р
78.08р
18:58 22.09.2018
Расширенный поиск

Финляндия
22.09.2018 16:28
Печать

"Стоять на своей земле и не ждать помощи". Как Финляндия готовится защищать себя без НАТО

Финляндия после крымских событий активно начала наращивать военное сотрудничество с другими странами и блоками и сейчас активно модернизирует армию. Корреспондент "Фонтанки" побывал на действующей военной базе, которая создана для отражения угрозы с востока.

"Стоять на своей земле и не ждать помощи". Как Финляндия готовится защищать себя без НАТО

Евгений Богданов

"Только бесплатный алкоголь пользуется большей поддержкой"

На одном из камней крепости Суоменлинна близ Хельсинки написано: "Стоять на своей земле и не ждать помощи", что можно считать девизом Сил обороны Финляндии. Эту фразу подтверждают результаты опроса: почти 90% финнов заявили о намерении лично защищать свою страну в случае военной угрозы.

На собственную обороноспособность республика тратит более двух миллиардов в год (1,3% от ВВП) – в 20 раз меньше, чем Россия. Суоми, как многие ее соседи, не отказалась от всеобщей воинской повинности для юношей, финки сами активно идут в вооруженные силы. Почти 75% финских мужчин проходят срочную службу – это порядка 40 тысяч человек в год. Военные не без гордости подчеркивают, что такие известные финны как гонщик Кими Райкконен и футболист Яри Литманен тоже когда-то считали дни до дембеля. Несмотря на сокращение штатного персонала вооруженных сил после реформы 2014 года до 12 тыс. человек, в последние годы Финляндия увеличила число войск в мобилизационном резерве до 280 тысяч.

Евгений Богданов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Другой не менее популярной мерой в вопросе обороны остается сотрудничество с соседями-шведами – более 90% опрошенных выступают "за". "Наверное, только бесплатный алкоголь пользовался бы большей поддержкой у населения", – шутят в Суоми. Чуть меньше поддерживают партнерство с другими странами Северной Европы и ЕС. Совершенно другое отношение у финнов к НАТО. Последние несколько лет доля тех, кто выступает против членства в альянсе, не опускается ниже 60%.

Настоящие войны

До 2016 года законодательство Финляндии не позволяло отправлять военных для боевых действий в других странах, однако власти Суоми пошли на изменение этой нормы после парижского теракта в 2015-м. Сейчас число финских военных за рубежом достигает 500 человек. На них государство тратит около 115 млн евро в год. Финских военных можно встретить в Мали, Ираке, Ливии, Сомали, Косово, Средиземном море и на Ближнем востоке. Особенно важной для финской армии стала натовская операция "Решительная поддержка" в Афганистане. "Наше присутствие в этой стране [Афганистане] – это вопрос опыта, как действовать в условиях настоящей войны", – говорит посол Сирпа Мяэнпяа, которая занимается поддержкой мирных процессов.

Евгений Богданов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

При этом, как говорится в докладе финского правительства о внешней политике от 2016 года, "мирное сотрудничество – это нарастающий приоритет Финляндии". За последний год финский президент Саули Ниинисте стал единственным из мировых лидеров, кто лично встретился с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем. Этим фактом в МИД республики очень гордятся, подчеркивая: дипломатия остается важным инструментом для поддержания безопасности страны.

"Финляндия – маленькая страна, но мы хотим нести свою долю ответственности", – рассказал посол Мяэнпяа.

В данный момент около 100 финских гражданских экспертов находятся с миссиями в других странах. Почти треть из них отправилась на Украину, где принимает участите в миссиях ОБСЕ и ЕС.

"Мы с уважением относимся к России"

Финская армия проходит через масштабную модернизацию. Уже сейчас 30% уходит на вооружение и военные объекты. Одной из самых масштабных покупок станут 69 новых истребителей, на которые финны готовы потратить до 10 миллиардов евро.

К чему такие расходы мирной Финляндии? Военные страны с тактичностью дипломатов отвечают об угрозе с востока. "В целом, можно сказать, что как на политическом, так и на военном уровне у нас хорошие отношения с Россией. На военных учениях у нас разные сценарии военной угрозы, и нет определенного направления [откуда может напасть предполагаемый противник]", – поясняет начальник отдела национальной обороны Антти Лехтисало. В качестве примера, он приводит ситуации с нарушением воздушного пространства Суоми, которые периодически совершают как европейские, так и российские самолеты. Лехтисало уверяет, что финны оценивают такие происшествия одинаково.

"Мы с уважением относимся к России", – резюмирует Лехтисало. При этом, по словам чиновника министерства обороны, Финляндия стремится, среди прочего, к взаимодействию с Североатлантическим альянсом.

"Решение об учениях – это решение высшего руководства страны, которые мы выполняем", – так комментируют в военном ведомстве возросшее число военных маневров с НАТО.

"Жесткость достигается в тренировках, а не в быту"

В лесах южной Финляндии около местечка Пароланнумми расположился гарнизон «Рубен». То, что здесь базируется бронетанковая бригада и регулярно проводятся учения, говорит только наличие танков и людей в форме. Снаружи и внутри казармы и другие сооружения скорее напоминают финские хостелы, а столовая выглядит скорее как кафетерий в университетах Суоми. Так что условия для 1300 новобранцев никак нельзя назвать суровыми.

Евгений Богданов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

"Жесткость у нас достигается в тренировках, а не в быту", – парирует на такое замечание полковник Кари Нисула, командующий бронетанковой бригадой. Нисула, прошедший Афганистан и Ливан, доволен подготовкой своих солдат. По его словам, новобранцы регулярно выезжают на стрельбы, на которых расходуется около 2,1 млн патронов в год, а военная техника ежегодно проезжает расстояние, равное 138 экваторам.

Особой гордостью бронетанковой бригады является специальный класс, техническому оснащению которого позавидовал бы компьютерный клуб. Военные же утверждают, что здесь они отрабатывают маневры и занимаются упражнениями. Об этом свидетельствует надпись на стене: "Не играть в игры". Также новоприбывшие могут отработать передвижения в специальной версии игры, напоминающей лазертаг. Более опытные уже тренируются в близлежащих лесах с настоящим оружием. "Мы здесь находимся уже много лет, поэтому все с пониманием относятся к учениям", – отвечает Нисула на вопрос об отношении местных жителей к людям с автоматами и боевой технике в лесах.

"Дедовщина – это больше прикол"

Продолжающаяся уже много лет дискуссия о том, могут ли служить в армии люди с двойным гражданством, под чем в Суоми часто понимают наличие российского и финского паспортов, так и не закончилась, поэтому солдат с русскими корнями в воинской части удалось найти очень легко. Максим из Петрозаводска стал военнослужащим, когда получил гражданство. Его друг Яков, с которым он 8 недель служит в одном отряде, родился уже в Финляндии, хотя, по его словам, "в Омске осталась какая-то часть крови". В целом россияне службой довольны.

"Если сравнивать с тем, что слышал [о российской армии], то у нас тут все прекрасно. Дедовщина тут – это больше прикол. Например, старшие говорят: идите прячьтесь в комнате, а мы будем вас искать", – рассказывает Яков о неуставных отношениях.

Особая тема – это девушки, которые служат наравне с финскими юношами. "Здесь мы в армии, и все – солдаты. Даже в голову мысль не приходит о каких-то отношениях", – уверяет Максим. Одна из девушек, добровольно отправившихся служить в Пароланнумми, Рониа Кууса считает: наличие в войсках прекрасного пола отражает финское общество с его гендерным равенством. По ее словам, никаких поблажек девушкам не делают, и даже во время учений они выполняют те же нормативы и носят такое же обмундирование, как и другие солдаты-мужчины.

Евгений Богданов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
21.09.2018 17:17

«Петербургская Недвижимость» устроила театрализованную премьеру элитного жк Stockholm

20 сентября прошла премьера дома премиум-класса Stockholm, расположенного напротив Елагина острова. Гостей удивляли иммерсивными мини-спектаклями, театральными чтениями, выставкой премиальных автомобилей Volvo и изысканным фуршетом – все отвечало современному европейскому стилю комплекса.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.09.2018 16:18

Инвестиционная конференция объединила энергетиков, бизнес и власть

20 сентября в Архангельске прошла третья Региональная инвестиционная энергетическая конференция, организованная ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
21.09.2018 15:56

Новый партнер «Гавани капитанов»

ТрансКапиталБанк аккредитовал жилые комплексы квартала «Гавань капитанов» от ГК «Лидер Групп».
21.09.2018 15:54

26 сентября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «ЖКХ Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Как бороться с должниками»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.09.2018 15:27

Специальные цены на все квартиры 1-го этажа в ЖК «Образцовый квартал 3»

Теперь поклонникам малоэтажек станет проще приобрести квартиру своей мечты в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. В новом ЖК «Образцовый квартал 3» в Пушкине стартовала акция*
ГК «Эталон»
21.09.2018 13:33

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус в ЖК «Самоцветы»

Группа «Эталон» в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию последний жилой корпус в ЖК «Самоцветы», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 6, строение 1.
Setl City
21.09.2018 13:17

«Дом на Кирочной» удостоен гран-при конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City (входит в Setl Group) стал победителем конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 в категории «Жилая недвижимость. Регионы». Торжественная церемония награждения состоялась 20 сентября в Crocus City Hall в Москве.
21.09.2018 12:12

Родственники и друзья убитого Бадри Шенгелия готовы заплатить

Близкие убитого 17 сентября авторитетного петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия готовы заплатить деньги любому обратившемуся к ним человеку, кто сможет дополнить картину нападения на 21-ом километре Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области
ГК «Полис Групп»
21.09.2018 11:41

Квартиры с видом на парк и реку Оккервиль в ЖК «ПаркЛэнд»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции в жилом комплексе «ПаркЛэнд» в пешей доступности до м. «Ул. Дыбенко».
ГК «Эталон»
21.09.2018 11:24

ГК «Эталон» сертифицирует первый объект по «зеленым» стандартам GREEN ZOOM

ЖК BOTANICA*, возводящийся в 200 метрах от Ботанического сада, подтвердил статус «зеленого» жилого комплекса.
Магазин "Кей"
21.09.2018 11:20

Игровые смартфоны для любителей мобильных игр – рекомендует КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит смартфоны, которые не относятся к специализированным игровым линейкам, но при этом хорошо подходят для любителей мобильных игр
Елена Овчинникова/ "Уральские авиалинии"
21.09.2018 10:36

«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями

Хотите устроить отпуск осенью, сбежать из привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас свои привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень»