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Общество
21.09.2018 18:19
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«Мы ж для вас родные люди, нате, ешьте хрен на блюде». В Кирове очереди в детские сады вдохновили местных жителей на творчество

Жительница Кирова сочинила  «Сказ о чиновнике-наглеце на бумаге молодце, да о матери-отце и их золотце» и зачитала его на камеру. О проблемах с детскими садами в регионе узнали больше 140 тысяч человек, посмотревших видео. 

К вечеру 21 сентября видеозапись в группе «ВКонтакте» «Злой кировчанин» посмотрели 143 тысячи человек. Текст сочинила и записала жительница Кирова, многодетная мать Марина Сунцова. «Нарожал народ детей, а чинуша, без затей, говорит: «Зачем вам садик? Потерпите бога ради. Мы работаем для вас, напишите нам отказ», – описывает кировчанка особенности общения с местной администрацией. Затем она перечисляет соседние города, в которые местным жителям приходится возить своих детей в садики. «Мы ж для вас родные люди, нате, ешьте хрен на блюде», – продолжает Сунцова. Затем она упомянула, что проблема побудила местных жителей собраться на пикет. «Чтоб людям не биться зря, достучаться б до царя. Потому как местный барин нас не слышит ни фига», – закончила она свой рассказ.

Отметим, на 1 сентября 2018 года в Кирове в очереди в детсады стояли 2609 детей. Причем 729 из них уже исполнилось три года. Еще в августе местные жители выходили из-за этого на пикет. 18 сентября кировчанок пригласили на круглый стол в администрацию города, однако ни к какому приемлемому для обеих сторон итогу прийти не удалось. На эту встречу ходила и Марина Сунцова, которая после этого и записала свое видеообращение. 

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