Дружба через «не хочу». Замначальника колонии под Оренбургом заподозрен в насильственном принуждении осужденных к сотрудничеству

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Волна уголовных дел о превышении полномочий сотрудниками системы ФСИН поднялась после обнародования видеозаписи из ярославской колонии, публикация спровоцировала задержание 12 сотрудников исправительного учреждения.

Видео о пытках в ярославской колонии №1 появилось в Сети 20 июля после публикации «Новой газеты», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль Следственный комитет России, задержавший двенадцать сотрудников ФСИН. При этом, по версии следствия, в насилии над Макаровым участвовали 18 человек. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках. Заключённый Макаров получил статус потерпевшего и государственную защиту. Он должен выйти на свободу 3 октября.