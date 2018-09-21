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Дружба через «не хочу». Замначальника колонии под Оренбургом заподозрен в насильственном принуждении осужденных к сотрудничеству
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии под Оренбургом Евгения Матыцина. Он, предположительно, склонял осужденных к сотрудничеству.
Как сообщает 21 сентября следственное управление СК Оренбургской области, 37-летний подполковник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием.
«В августе 2018 года подозреваемый скрыл факт дезорганизации деятельности колонии, а с января 2015 по август 2016-го вместе с сотрудниками превысил должностные полномочия в отношении осужденных совершением в отношении них противоправных действий для дальнейшего склонения к сотрудничеству с администрацией», – говорится в заявлении СК.
Замначальника ИК-3 в Новотроицке Оренбургской области 37-летний Евгений Матыцин вместе с подчиненными совершал противоправные действия в отношении осужденных с целью дальнейшего склонения их к сотрудничеству с администрацией.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 сентября 2018 г.
Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы pic.twitter.com/1WvqM74Ksg
Исправительная колония № 3 расположена в городе Новотроицке Оренбургской области. На сайте учреждения Евгений Матыцин по-прежнему указан заместителем начальника.
Справка:
Волна уголовных дел о превышении полномочий сотрудниками системы ФСИН поднялась после обнародования видеозаписи из ярославской колонии, публикация спровоцировала задержание 12 сотрудников исправительного учреждения.
Видео о пытках в ярославской колонии №1 появилось в Сети 20 июля после публикации «Новой газеты», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль Следственный комитет России, задержавший двенадцать сотрудников ФСИН. При этом, по версии следствия, в насилии над Макаровым участвовали 18 человек. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках. Заключённый Макаров получил статус потерпевшего и государственную защиту. Он должен выйти на свободу 3 октября.