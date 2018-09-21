Суд частично удовлетворил иск родственников погибших над Синаем. От заявленной суммы в 93 миллиарда им достанется 32 миллиона

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с авиакомпании «Когалымавиа» 32 миллиона рублей компенсации в пользу родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Коллективный иск к страховой компании, турагентству и авиаперевозчику подавали 118 потерпевших, первоначальная сумма в заявлении превышала 90 миллиардов рублей.

О решении суда 21 сентября сообщает РАПСИ. Слушание проходило в закрытом режиме, взыскать компенсацию было решено только с авиакомпании, хотя в исковом заявлении ответчиками также были заявлены «Ингосстрах», «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», туристическая компания Brisco и лизинговая фирма «ЭирКап».

Родственники получат 32 миллиона рублей компенсации единоразово, более двадцати заявителей будут получать ежемесячные выплаты на суммы от 4 до 30 тысяч рублей. Десяти родственникам суд отказал в компенсации ущерба.

Иск на сумму 1 383 000 000 евро был подан в октябре прошлого года, больше миллиона листов документов в суд привезли в двух чемоданах весом почти 50 килограммов. «Ингосстрах» ранее сообщал, что выполнил все обязательства по выплатам. 197 человек получили по 2 миллиона 25 тысяч рублей, было заключено 128 мировых соглашений с 308 родственниками 116 пассажиров.

Лайнер А321 компании «Когалымавиа» рухнул над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В катастрофе из-за взрыва бомбы на борту погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа, происшествие было квалифицировано как теракт. Борт летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Полеты из России в Египет возобновились только весной 2018 года.