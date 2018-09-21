«Петербургская Недвижимость» устроила театрализованную премьеру элитного жк Stockholm

предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

20 сентября прошла премьера дома премиум-класса Stockholm, расположенного напротив Елагина острова. Гостей удивляли иммерсивными мини-спектаклями, театральными чтениями, выставкой премиальных автомобилей Volvo и изысканным фуршетом – все отвечало современному европейскому стилю комплекса.

Познакомиться с петербургским «Стокгольмом», построенным девелопером Setl City, пришло более 300 человек. Специально для гостей открыли видовую террасу в 94 кв. м с уникальной панорамой на зелень Елагина, стадион «Зенит» и Финский залив. Впрочем, благодаря оригинальной планировке зданий в форме подков, любоваться набережной Большой Невки и зеленым островом можно из любой квартиры.

Посетители отметили детские площадки в закрытых дворах – состоящие из множества «лазалок», каруселей, качелей, витиеватых горок, они так и манят вспомнить детство и «протестировать» каждый аттракцион. Многие взрослые не удержались, а сколько радостей было у детей!

Александр Цыпкин, известный российский писатель, прочитавший гостям свои новые произведения, также оценил необычное местоположение дома – тут и до парков, и до центра рукой подать, и виды из панорамных окон, и даже лифтов, потрясающие.

Партнерами мероприятия стали Swed-Mobil – официальный дилер VOLVO в Санкт-Петербурге, кейтеринг Fusion Service, Альфа-банк – крупнейший в России частный банк.

Жилой комплекс уже заселяется, в продаже ограниченное количество квартир. Прямо на мероприятии гости бронировали понравившиеся, свободные для покупки варианты. Для тех, кто не располагает всей суммой, в «Петербургской Недвижимости» предусмотрена беспроцентная рассрочка от застройщика.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.