Бизнес-трибуна
Лучше меньше да лучше: четыре варианта «продвинутой» однушки
Когда планируешь покупку новой квартиры с ограниченным бюджетом, часто стоишь перед непростым выбором: взять квартиру в жилом комплексе невысокого класса или же приобрести квартиру поменьше, но более высокого качества
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс" / «Эгоист»
Оба решения имеют право на жизнь, ведь каждый выбирает по своей жизненной ситуации. Однако у небольшой квартиры в комплексе высокого класса есть ряд преимуществ.
Именно к таким относится новинка в линейке планировок «Образцовых кварталов» – ПРО-однушка в ЖК «Образцовый квартал 3». Так как в настоящее время большим спросом пользуются именно однушки, мы создали такую планировку квартиры с площадью 43 кв. м., которая подойдет для жизни семей с разным составом. Для одной и той же квартиры мы разработали несколько планировочных решений, делающих её практически универсальной. Отсюда и название «ПРО».
«Эгоист»
Так мы условно назвали решение для однушки с максимально открытым студийным пространством. В прихожей предусмотрен просторный встроенный шкаф для хранения верхней одежды, в кухне можно разместить довольно большой кухонный гарнитур с островом, столом или барной стойкой. В жилой зоне помещается раскладной диван-кровать, в эркере – кресло для отдыха или рабочее место. Еще одно достоинство данного варианта планировки – большая гардеробная. Что еще нужно живущему самостоятельно молодому человеку или девушке? Простор, позволяющий и принять гостей, и устроить вечеринку, и разместить свои наряды! Этот же вариант подойдет и для молодой семьи.
«Дуэт»
Для людей, которые хотели бы создать более приватную атмосферу для сна, мы можем предложить этот вариант. Зона спальни расположена в нише, которая может закрываться легкой светопрозрачной перегородкой, реечной конструкцией или шторой, либо оставаться открытой. При этом кровать может быть в виде подиума с местом для хранения. В пространстве гостиной размещается диван для отдыха и зона TV. А в кухне можно поставить и остров, и барную стойку, и обычный обеденный стол. Нагрянули гости – вы готовы, а ваша приватная жизнь спрятана от посторонних глаз.
«Гармония»
Это планировочное решение, пожалуй, наиболее практичное, так как превращает нашу однушку в Евро-двушку. В зоне эркера можно устроить изолированную спальню, отделив ее от гостиной перегородкой (предпочтительно легкой прозрачной раздвижной конструкцией). В зоне гостиной прекрасно впишется небольшой диван и TV зона. Кухня в этом варианте увеличена и позволяет установить вместительный кухонный гарнитур с большой рабочей зоной и полноценный обеденный стол.
«Компакт»
И, наконец, самый компактный вариант. Такую планировку можно выбрать, когда очень хочется две изолированные комнаты, но нет возможности купить более просторную квартиру. Одну спальню можно расположить также в эркере, а вторую, отделенную светопрозрачной открывающейся перегородкой в другой части комнаты. Кухня совмещает функции и гостиной, и столовой. Здесь можно поставить кухонный гарнитур, диванчик и стол.
Во всех эти вариантах санузел предлагается в традиционном варианте – с ванной. Однако при желании ее можно заменить на душ и высвободить дополнительный объем для хозяйственно-бытовых мелочей. Также во всех вариантах мы не забыли про места для хранения, используя каждый полезный метр площади.
В комплексе «Образцовый квартал 3» квартиры спроектированы таким образом, что жильцы могут сами решить, оставить пространство кухни-гостиной общим, либо сделать кухню отдельным помещением. Оригинальности добавляют эркеры с панорамным остеклением на три стороны, что делает комнату светлой и просторной.
Сам малоэтажный комплекс находится на территории проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, всего в нескольких минутах езды от дворцов и парков Царского Села. Район отличает хорошая экология и транспортная доступность, столь востребованные в современном мире. Комплекс построен по всем стандартам качества, соответствующим объектам бизнес-класса. Здесь система отопления «теплый пол», импортные лифты, панорамное остекление, эркеры, камины и благоустроенная территория. Таким образом, ПРО-однушки в «Образцовом квартале 3» можно действительно назвать продвинутыми квартирами: это и студия, и однушка и даже двушка. А это только добавляет аргументов в пользу выбора квартиры небольшой площади в благоустроенном районе «Образцовый квартал 3».
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Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya