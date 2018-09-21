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21.09.2018 16:57
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Лучше меньше да лучше: четыре варианта «продвинутой» однушки

Когда планируешь покупку новой квартиры с ограниченным бюджетом, часто стоишь перед непростым выбором: взять квартиру в жилом комплексе невысокого класса или же приобрести квартиру поменьше, но более высокого качества

Лучше меньше да лучше: четыре варианта «продвинутой» однушки

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс" / «Эгоист»

Оба решения имеют право на жизнь, ведь каждый выбирает по своей жизненной ситуации. Однако у небольшой квартиры в комплексе высокого класса есть ряд преимуществ.

Именно к таким относится новинка в линейке планировок «Образцовых кварталов» – ПРО-однушка в ЖК «Образцовый квартал 3». Так как в настоящее время большим спросом пользуются именно однушки, мы создали такую планировку квартиры с площадью 43 кв. м., которая подойдет для жизни семей с разным составом. Для одной и той же квартиры мы разработали несколько планировочных решений, делающих её практически универсальной. Отсюда и название «ПРО».

«Эгоист»

Так мы условно назвали решение для однушки с максимально открытым студийным пространством. В прихожей предусмотрен просторный встроенный шкаф для хранения верхней одежды, в кухне можно разместить довольно большой кухонный гарнитур с островом, столом или барной стойкой. В жилой зоне помещается раскладной диван-кровать, в эркере – кресло для отдыха или рабочее место. Еще одно достоинство данного варианта планировки – большая гардеробная. Что еще нужно живущему самостоятельно молодому человеку или девушке? Простор, позволяющий и принять гостей, и устроить вечеринку, и разместить свои наряды! Этот же вариант подойдет и для молодой семьи.

«Дуэт»

Для людей, которые хотели бы создать более приватную атмосферу для сна, мы можем предложить этот вариант. Зона спальни расположена в нише, которая может закрываться легкой светопрозрачной перегородкой, реечной конструкцией или шторой, либо оставаться открытой. При этом кровать может быть в виде подиума с местом для хранения. В пространстве гостиной размещается диван для отдыха и зона TV. А в кухне можно поставить и остров, и барную стойку, и обычный обеденный стол. Нагрянули гости – вы готовы, а ваша приватная жизнь спрятана от посторонних глаз.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Гармония»

Это планировочное решение, пожалуй, наиболее практичное, так как превращает нашу однушку в Евро-двушку. В зоне эркера можно устроить изолированную спальню, отделив ее от гостиной перегородкой (предпочтительно легкой прозрачной раздвижной конструкцией). В зоне гостиной прекрасно впишется небольшой диван и TV зона. Кухня в этом варианте увеличена и позволяет установить вместительный кухонный гарнитур с большой рабочей зоной и полноценный обеденный стол.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"/ «Гармония»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"/ «Гармония»

«Компакт»

И, наконец, самый компактный вариант. Такую планировку можно выбрать, когда очень хочется две изолированные комнаты, но нет возможности купить более просторную квартиру. Одну спальню можно расположить также в эркере, а вторую, отделенную светопрозрачной открывающейся перегородкой в другой части комнаты. Кухня совмещает функции и гостиной, и столовой. Здесь можно поставить кухонный гарнитур, диванчик и стол.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Во всех эти вариантах санузел предлагается в традиционном варианте – с ванной. Однако при желании ее можно заменить на душ и высвободить дополнительный объем для хозяйственно-бытовых мелочей. Также во всех вариантах мы не забыли про места для хранения, используя каждый полезный метр площади.

В комплексе «Образцовый квартал 3» квартиры спроектированы таким образом, что жильцы могут сами решить, оставить пространство кухни-гостиной общим, либо сделать кухню отдельным помещением. Оригинальности добавляют эркеры с панорамным остеклением на три стороны, что делает комнату светлой и просторной.

Сам малоэтажный комплекс находится на территории проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, всего в нескольких минутах езды от дворцов и парков Царского Села. Район отличает хорошая экология и транспортная доступность, столь востребованные в современном мире. Комплекс построен по всем стандартам качества, соответствующим объектам бизнес-класса. Здесь система отопления «теплый пол», импортные лифты, панорамное остекление, эркеры, камины и благоустроенная территория. Таким образом, ПРО-однушки в «Образцовом квартале 3» можно действительно назвать продвинутыми квартирами: это и студия, и однушка и даже двушка. А это только добавляет аргументов в пользу выбора квартиры небольшой площади в благоустроенном районе «Образцовый квартал 3».

 

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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