ЦИК Приморья назвал официальную причину отмены губернаторских выборов в регионе

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Напомним, что во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от «Единой России» и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% избирателей, а его конкурент от КПРФ Андрей Ищенко 49,6%. При этом Ищенко долгое время лидировал при подсчете голосов, однако при обработке 99% бюллетеней единоросс вырвался вперед. При этом результаты почти 13 участков Владивостока оказались не загружены в ГАС «Выборы». 18 сентября итоги голосования на этих участках были отменены, а вслед за ними и результаты выборов. При этом такое решение приветствовал не только оппозиционер, но и представитель партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в нарушениях, а коммунист даже пошел на голодовку, которую позже прекратил. Следственный комитет начал свою проверку произошедшего в Приморье. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство постарается сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли без нарушений. При этом она выразила надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко не будут принимать в них участия.