ЦИК Приморья назвал официальную причину отмены губернаторских выборов в регионе
Итоги второго тура в Приморском крае были аннулированы после отмены результатов голосования на некоторых участках и многочисленных нарушений законодательства.
«С учетом целого ряда тщательно проанализированных сведений <...> избирательной комиссией Приморского края принято решение признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными», – говорится в заявлении регионального избиркома, опубликованном 21 сентября.
ЦИК отмечает, что выявленные нарушения не позволили с достоверностью установить результат голосования за пост главы региона. Расхождение в числе избирателей с 13 участков в Советском районе Владивостока, которые не были учтены, превышает разницу голосов, отданных за кандидатов. Это «абсолютно исключает доверие к итогам голосования», – подчеркивает краевой избирком.
Справка:
Напомним, что во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от «Единой России» и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% избирателей, а его конкурент от КПРФ Андрей Ищенко 49,6%. При этом Ищенко долгое время лидировал при подсчете голосов, однако при обработке 99% бюллетеней единоросс вырвался вперед. При этом результаты почти 13 участков Владивостока оказались не загружены в ГАС «Выборы». 18 сентября итоги голосования на этих участках были отменены, а вслед за ними и результаты выборов. При этом такое решение приветствовал не только оппозиционер, но и представитель партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в нарушениях, а коммунист даже пошел на голодовку, которую позже прекратил. Следственный комитет начал свою проверку произошедшего в Приморье. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство постарается сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли без нарушений. При этом она выразила надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко не будут принимать в них участия.