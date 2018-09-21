«Они себя дискредитировали и потеряли доверие избирателей». Глава ЦИК надеется, что Тарасенко и Ищенко не будут принимать участия в выборах в Приморье

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова надеется, что кандидаты на выборах главы Приморского края единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко не станут выдвигаться на новые выборы. Об этом 21 сентября пишет RNS со ссылкой на ТАСС.

«Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, итоги выборов губернатора Приморья были отменены из-за многочисленных нарушений. Причем в ЦИК подчеркивали, что фальсификациями якобы занимались команды обоих кандидатов. Пока ни Ищенко, ни Тарасенко окончательного решения об участии в выборах не приняли. Коммунист говорил, что подчинится решению своей партии — КПРФ.