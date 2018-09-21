Экс-тренер СКА Олег Знарок ведет переговоры с «Динамо». Он хочет очень много денег

Бывший главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок после небольшой паузы в карьере, судя по всему, в ближайшее время снова вернется к активной работе. Как сообщает 21 сентября «Спорт-Экспресс», 55-летний специалист ведет переговоры с московским «Динамо», провалившим начало чемпионата.

Знарок требует годовой оклад 2 млн евро плюс по миллиону евро за каждый пройденный раунд плей-офф. Еще одно условие – выбор всех членов тренерского штаба.

Весной 2018 года гендиректором московского «Динамо» стал бывший вице-мэр Москвы (1996 — 2005) и экс-губернатор Нижегородской области (2005 — 2017) Валерий Шанцев. Амбиции столичной команды резко возросли. Были подписаны несколько дорогостоящих игроков, в их числе экс-нападающий СКА Вадим Шипачев, считающийся лучшим центральным форвардом в КХЛ. Однако после восьми матчей нового сезона «Динамо» под руководством Владимира Воробьева занимает последнее, 12-е, место в Западной конференции.

На счету Олега Знарка три победы в Кубке Гагарина – две с московским «Динамо» (2012, 2013) и одна со СКА (2017). Также в качестве главного тренера сборной России он за четыре года выиграл четыре медали чемпионатов мира (золото в 2014-м, серебро в 2015-м и две бронзы в 2016-м и 2017-м годах) и впервые за 26 лет выиграл Олимпиаду (2018).

Весной 2018 года Знарок покинул и СКА, и сборную России, по неофициальной информации, из-за конфликта с вице-президентом армейского клуба и Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.