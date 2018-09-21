Новый партнер «Гавани капитанов»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

ТрансКапиталБанк аккредитовал жилые комплексы квартала «Гавань капитанов» от ГК «Лидер Групп».

Теперь квартиры в ЖК «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов» можно приобрести в ипотеку с процентной ставкой от 10,2%. Первоначальный взнос от 10% от стоимости квартиры, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Срок кредита от 1 года до 25 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитовнаия можно ознакомиться на сайте https://www.tkbbank.ru

ТрансКапиталБанком является надежным партнером ГК «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в подавляющем большинстве жилых комплексов компании. ТКБ – это универсальный банк, выполняющий все основные виды банковских операций. По размеру активов и уставного капитала банк стабильно входит в топ-50 крупнейших российских банков. Является участником системы обязательного страхования вкладов.

«Транскапиталбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2210 от 02 июня 2015 года.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/