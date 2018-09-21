«Принцесса Анастасия» не увезла нигерийца под видом шведа к лучшей жизни в ЕС

Нигериец-нелегал вместо Европы провёл почти три месяца под стражей в России.

Как сообщает пресс-служба Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга 21 сентября, гражданин Нигерии Оконкво попытался 1 июля 2018 года попасть на паром «Принцесса Анастасия», который отправлялся в Хельсинки, по чужому паспорту. Пограничник не нашёл сходства между фото в документе и лицом его предъявителя и пришёл к выводу, что паспорт гражданина Швеции на имя Okereke Mike явно принадлежит другому человеку. Его подозрения позже подтвердила экспертиза.

Мужчина не стал спорить с властями и признался, что смошенничал. Суд назначил Оконкво штраф в размере 50 000 рублей.