Представители Израиля в Москве представили доказательства, что не несут ответственности за сбитый в Сирии Ил-20

Во время визита в Москву представители армии Израиля попытались убедить российскую сторону в том, что не виноваты в происшествии с Ил-20. Они представили доказательства, возлагающие ответственность на Сирию.

Об этом 21 сентября сообщает Reuters со ссылкой на военного чиновника, имя и ранг которого не называются.

«Мы доказали, как сирийский безответственный зенитный огонь стал непосредственной причиной гибели российского самолета», – отметил источник.

По его словам, сирийцы «стреляли в воздух довольно безрассудно, безответственно и непрофессионально» – даже тогда, когда израильских самолетов уже не было в воздушном пространстве САР.

Напомним, самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ был сбит над Средиземным морем 17 сентября ракетой комплекса ПВО Сирии С-200. В это время четыре израильских истребителя F-16 наносили удары по объектам в Латакии. Минобороны РФ обвинило в случившемся Тель-Авив, заявив, что израильтяне прикрывались российским самолетом. 20 сентября в Москву прилетела израильская делегация во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным. Израильская сторона уже заявила, что не намерена прекращать удары по Сирии, но пообещала улучшить координацию с РФ.