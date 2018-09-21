И Шнура оштрафовать. Депутатам понравилась идея разогнать музыкантов из метро Петербурга

Подземка — не место для музыки, решил парламентский комитет и одобрил инициативу Смольного в десять раз увеличить денежное наказание для тех, кто с этим не согласен. Даже если это Сергей Шнуров.

"Фонтанка.ру"

Законопроект о повышении штрафов для музыкантов в петербургском метро 21 сентября презентовал заместитель главы комитета по транспорту Андрей Велесевич. «За указанное нарушение сейчас административный штраф 100-500 рублей. Мы хотим увеличить его до 1-3 тысяч рублей, потому что 100 рублей — это очень мало», — заявил он депутатам на заседании профильного комитета. Чиновник поделился подсчетами: ежедневно музыканты в метро зарабатывают до 5 тысяч рублей. При таком заработке сотня штрафа никого не испугает.

Музыкальная тема заинтересовала депутатов, которые как раз закончили спорить о попрошайках.

«Мне еще в детстве бабушка говорила, что к гадалкам лучше не подходить. Известно же, что сначала они раз погадают, потом будут настаивать на том, чтобы погадать ещё за большую сумму, а откажешься — пригрозят порчей. У людей при виде таких ярко разодетых женщин наступает душевный дискомфорт», – напугал глава комитета по законодательству Денис Четырбок и предложил коллегам иммунитет — 5 тысяч штрафа.

Коллеги испугались, но не настолько, чтобы не обсудить нюансы.

– Я как-то ехал на метро, ко мне подошёл мужчина и попросил купить ему жетон, потому что он забыл кошелёк, я купил, – вступился за рассеянных Сергей Трохманенко.

– В студенчестве я ездил в метро по третьей ветке и каждый раз с утра встречал такого мужчину, у которого заканчивались деньги на проезд. Первый раз я ему дал денег, а в последующие разы такие ежедневные просьбы уже стали неприличными, – рассказал ему о человеческом коварстве Четырбок.

Представителя прокуратуры Татьяну Яковлеву интересовали более приземленные вещи — кто штрафовать-то будет. По замыслу Четырбока, эту функцию возьмет на себя комитет по транспорту: «У них есть для такой работы камеры, если зафиксирован случай попрошайничества, то сотрудник вместе с полицией может выехать на место».

В штате транспортного комитета 80 человек. Кому-то придется отложить основные обязанности и выписывать протоколы попрошайкам и тем самым музыкантам из метро.

– Слушайте, ну неужели Шнур, если захочет выступить в переходе метро, тоже будет оштрафован? Или студенты Консерватории? Они же иногда специально спускаются играть в метро, чтобы привыкнуть к публике и набить руку, наиграть? – спросил Алексей Цивилев, 10 лет назад руководитель молодежного крыла петербургской «Единой России».

– Ну, по идее, Шнура и студентов должны оштрафовать.

– Шнур может и согласовать своё выступление с администрацией метро, так же, как он согласовал недавний концерт на Невском, тогда к нему вопросов не будет, – думая, что нашел компромисс, сказал Четырбок.

О московском опыте специальных мест для музыкантов вспомнила коммунистка Ольга Ходунова.

– Почему у нас-то так сделать нельзя?

– Московский метрополитен имеет большее количество пересадочных узлов. Такого нет в Петербурге. У них выявлены зоны, где музыкант не будет никому мешать вместе со своим оборудованием. У нас же переходы более узкие, много где встречные потоки вообще не разделены. Мы не можем предоставить таких мест музыкантам по условиям безопасности, – приземлил и ее представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Резюме обсуждения удалось у единоросса Сергея Купченко: «Метро – это режимный объект, где важно соблюдать правила безопасности. Раньше подобные требования никогда не подвергались сомнению. А люди проявляли друг к другу вежливость и культурность. Я с большим уважением отношусь к молодежи. Но эти роллеры и самокатчики, и те, кто там с громкоговорителями (это же нонсенс! через громкоговорители говорить нужно, а не слушать музыку). Я поддерживаю проект, правда, считаю, что нужно внести некоторые правки в формулировки, чтобы они не вызывали вопросов».

Купченко услышали и проголосовали за увеличение штрафов. «Да» не сказала только коммунистка Ходунова. Она воздержалась.

Разобрались с подземными музыкантами и вспомнили, что на поверхности их тоже развелось достаточно. С соответствующей жалобой выступил петербургский комитет по культуре. «Музыканты по праву стали туристическим символом города. Мы не против них, но нужно подумать и о легализации доходов уличных музыкантов, и о таких нюансах, как соблюдение законов о тишине. Не всем нравится, когда под их окнами в разгар рабочего дня или, наоборот, ночью играют. Может быть, пора пойти по немецкой модели, когда артистам выдают лицензию, или поискать другой вариант», – сказал глава комитета по законодательству Денис Четырбок и объявил о создании профильной рабочей группы, которая должна разработать новые правила.

В Берлине уличным музыкантам разрешено петь или играть на 42 из 173 станций метро. Но не более одного часа в одном месте. В Париже перед тем, как получить допуск, нужно пройти отбор. Жюри художественной службы прослушивает таланты, обращая внимание на разнообразие стилей, ритмов, качество представления и мотивацию самого претендента. Из 1000 кандидатов только 300 получают пропуск с названием «Музыкант метро». Аналогичные лицензии выдаёт администрация метро в Лондоне. В Нью-Йорке прослушивание проходит ежегодно — в старом зале ожидания вокзала Гранд-Централ.

Против музыки в метро выступают чиновники Киева и Минска. В Москве опробовали европейский путь в 2016 году. Для артистов выделили 50 легальных точек. Право выступать на них выдаёт специальная комиссия после прослушивания артистов. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь предложил также 14 городских площадок, где уличные музыканты могут выступить легально, но по предварительной записи. Этот формат, правда, за два года не прижился: музыканты по прежнему предпочитают людные места.

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»