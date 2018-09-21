На Финляндию надвигается мощный шторм
На смену исключительно тёплому атмосферному фронту в Финляндию в субботу, 22 сентября, придёт сильный шторм. Соответствующее предупреждение выпустил Метеорологический институт страны.
Порывы ветра на суше, по прогнозам, могут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха резко понизится. Шторм будет сопровождаться ливнями и грозами.
«Порывистый ветер будет валить деревья, что может стать причиной перебоев в движении транспорта и подаче электроэнергии», – говорит дежурный метеоролог Пааво Корпела.
Воскресенье тоже будет ветреным. Паромные операторы Viking Line и Tallink Silja сообщают, что пока изменений в расписании нет, однако суда могут в случае непогоды замедлить ход, передаёт Yle.
МЧС по Санкт-Петербургу в прибрежных районах города прогнозирует утром и днем 22 сентября порывы ветра до 15 м/с.
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