На Финляндию надвигается мощный шторм

На смену исключительно тёплому атмосферному фронту в Финляндию в субботу, 22 сентября, придёт сильный шторм. Соответствующее предупреждение выпустил Метеорологический институт страны.

Порывы ветра на суше, по прогнозам, могут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха резко понизится. Шторм будет сопровождаться ливнями и грозами.

«Порывистый ветер будет валить деревья, что может стать причиной перебоев в движении транспорта и подаче электроэнергии», – говорит дежурный метеоролог Пааво Корпела.

Воскресенье тоже будет ветреным. Паромные операторы Viking Line и Tallink Silja сообщают, что пока изменений в расписании нет, однако суда могут в случае непогоды замедлить ход, передаёт Yle.

МЧС по Санкт-Петербургу в прибрежных районах города прогнозирует утром и днем 22 сентября порывы ветра до 15 м/с.