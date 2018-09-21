Прихожанка завещала 600 тысяч священнику, а потом ему же одолжила. Деньги она возвращает через прокуратуру

Пожилая жительница Челябинска подружилась со священником Одигитриевского монастыря и завещала ему все свои накопленные деньги. Позже он попросил их в долг, но возвращать отказался.

О готовящемся судебном иске 21 сентября сообщает Znak.com. Одинокая 78-летняя прихожанка монастыря и священник общались с 2015 года.

«Он выслушивал ее чаяния, между делом рассказывал и о своих. В какой-то момент женщина решила, что все сбережения после смерти завещает священнику, который был к ней очень добр», – рассказывает издание.

В июне прошлого года намерение пенсионерки было оформлено в виде завещания. Уже через несколько дней иерей попросил у женщины всю сумму в долг на погашение ипотеки, деньги обещал вернуть после продажи квартиры. Отказывать в просьбе прихожанка не стала и сама сняла со счета все накопленное. За возвратом долга она обратилась к священнику в августе этого года, отдавать ему оказалось нечего. Тогда прихожанка пошла в прокуратуру.

«Священнослужитель не отказывается от того факта, что деньги брал, сейчас говорит, что отдать готов, но не может продать квартиру. Нами в интересах пенсионерки подготовлен иск в суд о взыскании денежных средств. Заявление будет направлено в Ленинский районный суд в понедельник»», – цитирует Znak.com заместителя прокурора района Антона Краснопеева.

Священника, по данным издания, уже перевели на другой приход. Епархия вела переговоры с прихожанкой, но компромисс достигнут не был.