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Происшествия
21.09.2018 16:07
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Банкир Урин вышел на свободу. В СМИ писали, что его охрана избила «знакомого дочери Путина»

Бывший владелец нескольких банков Матвей Урин вышел из колонии благодаря пересчету срока заключения. Об этом 21 сентября пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД и знакомого семьи Уриных. 

Урин был осужден за несколько эпизодов мошенничества и избиение голландского топ-менеджера «Газпрома» из-за дорожного конфликта. Гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена издание «Ведомости» называло «знакомым дочери Владимира Путина». Именно после столкновения с ним и начались злоключения банкира. 14 ноября 2010 года Урин ехал с охраной на двух автомобилях по Рублево-Успенскому шоссе. Он не захотел уступать дорогу BMW, за рулем которой сидел Фаасен. Генпрокуратура позже расценила это так: Урин использовал «аварийную ситуацию как надуманный повод для предъявления претензий водителю BMW». Охранники банкира избили голландца битами.

Почти сразу после этого инцидента Урина задержали, причем «Ведомости» сообщали, что в операции принимали участие офицеры ФСО и лично будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев (тогда занимал должность главы ГУ МВД по Москве). 

В столичных СИЗО банкир провел около пяти лет — суд состоялся только в сентябре 2015-го. Помимо хулиганства и побоев, Урина обвинили в нескольких эпизодах мошенничества (ч.4 ст. 159 УК), изготовлении поддельных бумаг (ч.2 ст.186 УК) и отмывании денег (ст.174.1 УК). Дела касались махинаций с векселями, торговли фиктивными акциями и облигациями и обналичивания полученных денег через фирмы-однодневки. До 2010-го Урин контролировал несколько банков (Славянский банк, Традо-банк, «Монетный двор», Уралфинпромбанк и Донбанк). Позже лицензии у всех этих финансовых учреждений были отозваны.

По совокупности нескольких приговоров Урин получил 8,5 лет колонии. В заключении он провел почти восемь лет. 

Напомним, в июне 2018-го Госдума приняла закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Именно благодаря этому Урин смог выйти на свободу раньше срока.

 

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