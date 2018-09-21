Строители спутали кусок сваи с авиабомбой. Металлостроевцы вернулись домой

«Авиабомба», найденная у дома в Колпинском районе Петербурга, оказалась частью железобетонной конструкции. Об этом «Фонтанке» 21 сентября рассказал пресс-секретарь ГУ Росгвардии по городу Алексей Данке после проверки.

– В 14 часов поступила заявка, что в земле обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу военных времен. Около 15 часов взрывотехники закончили работу. Строители могут вернуться к работе, опасность не подтвердилась. Теперь им решать, что делать с напугавшей их конструкцией – могут выкинуть, могут обратно закопать, – рассказал Данке.

В Росгвардии предполагают, что обнаруженная «авиабомба» может быть частью сваи. Из-за коррозии и налипшей грязи ее можно спутать со снарядом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что найденная в земле авиабомба заставила жильцов дома №18 по улице Полевой в поселке Металлострой покинуть свои жилища. Находку сделали во время земляных работ, рядом с фундаментом многоэтажки.