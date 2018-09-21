Специальные цены на все квартиры 1-го этажа в ЖК «Образцовый квартал 3»

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Теперь поклонникам малоэтажек станет проще приобрести квартиру своей мечты в экологически чистом районе Санкт-Петербурга. В новом ЖК «Образцовый квартал 3» в Пушкине стартовала акция*

Застройщик предлагает специальные цены на все квартиры первого этажа только в преддверии сдачи жилого комплекса. Акция продлится до 1-го ноября 2018 года.

В состав жилого комплекса входят три четырехэтажных дома на 168 квартир. "Образцовый квартал 3", как и два предыдущих Образцовых, построен по кирпично-монолитной технологии. На крыше каждого дома расположены газовые котельные. А в квартирах вместо радиаторов установлена система отопления – теплый водяной пол. Также все дома оснащены малошумными лифтами Schindler.

У «Образцового квартала 3» есть свои уникальные черты. Так, в первом и втором домах запроектированы квартиры с эркерами, что позволит создать уютную и очень светлую зону столовой. В третьем доме предусмотрены просторные остекленные балконы. Новым решением в планировке квартир на последних этажах станет возможность устройства каминов, а гардеробные есть даже в однокомнатных квартирах.

Также к отличительным особенностям «Образцового квартала 3» относятся: высокие потолки (3 м), просторные кухни (до 15 м), подготовка «под чистовую отделку», идеальная стяжка пола, комфортный первый этаж (высота от уровня земли до подоконника – 1,94 м).

*Сроки проведения акции: с 21.09.2018 по 01.11.2018. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. (812)719-19-19. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya