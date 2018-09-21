Еще один посвященный в переписку о джихаде «вербовщик» из Петербурга за тайное знание получил штраф

Задержанный за вербовку в террористы Айжигит Айтматов приговорен к штрафу за несообщение о преступлении. Он состоял в двух группах в WhatsApp, где обсуждались идеи радикальной борьбы с неверными и одобрялась деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Ленинский районный суд 21 сентября приговорил Айтматова к штрафу в 50 тысяч рублей. Его содержание под стражей с 15 апреля 2017 года облегчило финансовое бремя до 20 тысяч, сообщает пресс-служба судов.

Айтматов был седьмым осужденным из девяти задержанных по подозрению в вербовке в террористы. Восемь человек попали в камеры на следующий день после теракта в петербургском метро, Айтматова задержали через неделю на Ладожском вокзале. Сперва следствие полагало, что и Акбаржон Джалилов, который считается террористом-смертником, проходил моральную обработку через предполагаемых вербовщиков, однако связи установить не удалось.

Идеи джихада задержанные обсуждали в группах в WhatsApp «Ахли сунна вал жамоьа» и Lymoniy suhbat. За создание первой шесть лет колонии получил Азизбек Рустамов. Создатель второй, Уулу Исламбек Ойбек, также признал, что получал деньги из-за границы, и это привело к возбуждению еще одного дела. 19 августа приговор огласил Московский окружной военный суд. За содействие террористической деятельности шесть лет в колонии проведет Феруз Инаков.

Еще трое задержанных ранее уже были приговорены к штрафам по уголовному делу о несообщении о преступлении – за участие в этих группах. Двое дожидаются решения судов.