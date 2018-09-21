Инвестиционная конференция объединила энергетиков, бизнес и власть

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

20 сентября в Архангельске прошла третья Региональная инвестиционная энергетическая конференция, организованная ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), при поддержке АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области.

Мероприятие собрало более 180 участников, среди которых представители крупного бизнеса, органов власти, инфраструктурных компаний.

Главной темой диалога стало повышение качества и доступности технологического присоединения к электросетям. Также участники обсудили экономическое развитие региона, инвестиционную привлекательность, сделали акцент на необходимости согласованного взаимодействия инвесторов с сетевыми организациями при активном участии органов власти. Участники конференции получили самую актуальную информацию о текущей и перспективной загрузке центров питания в регионе, возможностях технологического присоединения, перспективных планах развития территорий, реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов.

В рамках конференции между инвесторами и энергетиками были заключены 5 соглашений о техприсоединении новых объектов на общую мощность 25,87 МВт. В том числе с ООО «ИК «Аквилон-Инвест» (строительство многоквартирных жилых домов в Архангельске и Северодвинске, мощность – 2,5 МВт), на 12 МВт с ООО «Торговый дом «Монза-Архангельск» (строительство малоэтажного жилого поселения в районе Талажского шоссе в Архангельске), а также для строительства нефтебазы в Северодвинске (0,73 МВт), жилых домов в столице Поморья (0,64 МВт) и 10 МВт для нового лесоперерабатывающего завода в Пинежском районе Архангельской области.

«Конференция является одним из элементов администрирования инвестпроектов, она позволяет сделать комфортным, быстрым и удобным процесс согласования планов развития для всех заинтересованных сторон», – отметил Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Вадим Федоров. Он подчеркнул, что МРСК Северо-Запада готова к любым вызовам экономики в регионах обслуживания. Компания постоянно реализует электросетевые инвестпроекты: строит новые подстанции, реконструирует существующие центры питания, увеличивает пропускную способность линий электропередачи. Вадим Федоров добавил, что развитие энергетики должно идти опережающими темпами – чем больше проектов реализуется в регионе, тем динамичнее будет его развитие.

Во второй части мероприятия в формате круглого стола состоялась дискуссия по проблемным вопросам техприсоединения, строительства, поддержки инвестиционных проектов и развития инфраструктуры в целом.

Добавим, что практика инвестиционных энергетических конференций в регионах СЗФО ведется по инициативе МРСК Северо-Запада с 2015 года. Во всех регионах ответственности компании было проведено 18 конференций, с учетом последней встречи в Архангельске, заключено более 200 соглашений на мощность свыше 420 МВА.

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